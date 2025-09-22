La astronomía, ciencia dedicada al estudio del universo, nos regala espectáculos celestes que despiertan fascinación en todo el mundo. Entre ellos, la Luna —nuestro único satélite natural— destaca por su constante transformación. A lo largo del año, sus fases cambian según el calendario lunar, marcando momentos clave que capturan la atención de científicos y aficionados por igual. Aquí te contamos qué nos espera en lo que resta de septiembre.

Cuál es la fase lunar de septiembre

7 de septiembre: Luna llena

Luna llena ​14 de septiembre: cuarto menguante

cuarto menguante ​21 de septiembre: Luna nueva

Luna nueva ​30 de septiembre: cuarto creciente

Cuándo veremos las siguientes lunas llenas del año

A lo largo del último tramo del año, el cielo nocturno ofrecerá algunas de las lunas llenas más emblemáticas del calendario tradicional. El 7 de octubre, en medio de gran expectativa, brillará la Luna del Cazador, históricamente vinculada con la preparación para el invierno. El 5 de noviembre llegará la Luna del Castor, llamada así por las antiguas trampas colocadas antes de que los ríos se congelaran. Finalmente, el 5 de diciembre, se elevará la Luna Fría, marcando el inicio del clima más riguroso del año.

Qué es el calendario lunar

A diferencia del calendario solar, que se basa en los ciclos del Sol, el calendario lunar organiza el tiempo según los movimientos de la Luna. En este sistema, cada mes lunar corresponde a una lunación, es decir, al período que transcurre entre dos fases iguales de la Luna. Este ciclo tiene una duración promedio de 29,53 días solares.

Las fases lunares —nueva, creciente, llena y menguante— se deben a la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. Aunque nuestro satélite tarda cerca de 28 días en completar una órbita alrededor de la Tierra, este tiempo no basta para que la misma fase se repita, ya que la Tierra también se mueve alrededor del Sol. Por eso, se requiere aproximadamente un día y medio adicional para cerrar el ciclo completo, lo que da lugar a un total de 13 lunaciones por año.