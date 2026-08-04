Por Redacción EC

El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. En ese contexto, recientemente ha cobrado notoriedad una infraestructura ferroviaria que promete marca un hito en Latinoamérica. Se trata de un moderno tren de alta velocidad que tiene como objetivo transformar la movilidad regional con viajes más rápidos y tecnología de vanguardia, la cual ha llamado la atención de expertos e internautas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.