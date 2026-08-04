El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. En ese contexto, recientemente ha cobrado notoriedad una infraestructura ferroviaria que promete marca un hito en Latinoamérica. Se trata de un moderno tren de alta velocidad que tiene como objetivo transformar la movilidad regional con viajes más rápidos y tecnología de vanguardia, la cual ha llamado la atención de expertos e internautas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE CONSTRUYEN EL TREN BALA QUE PROMETE CAMBIAR EL TRANSPORTE EN LATINOAMÉRICA?

A través de El Cronista se informó que Brasil impulsa el primer tren bala de Latinoamérica, un proyecto que conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas en aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Y es que, entre los principales beneficios del Tren de Alta Velocidad (TAV) destacan su capacidad para superar los 350 km/h, reducir de manera considerable los tiempos de traslado, conectar los principales polos económicos del país y posicionarse como una alternativa competitiva frente al transporte aéreo. Asimismo, en cuanto a su tecnología ferroviaria moderna, el TAV incorporará vías exclusivas para alta velocidad, sistemas de señalización digital, control automático de operación y un diseño aerodinámico orientado a maximizar su rendimiento y eficiencia.

♬ sonido original - 6wnews @6wnews 🚄✨ ¡Brasil marca un hito en la historia del transporte! 🇧🇷🌟 El primer tren bala de América Latina está en camino y conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas. ¡Prepárense para viajar a más de 350 km/h! ⚡️💨 ¡La velocidad y comodidad están a la vuelta de la esquina! ¿Listos para vivir esta experiencia? 🛤️😍 #TrenBala #Brasil #AltaVelocidad #Innovación #Viajes #Futuro

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ESTACIÓN DE TREN MÁS GRANDE DEL MUNDO?

Una buena noticia recibieron miles de ciudadanos el pasado 27 de junio de 2025, cuando se inauguró la estación de tren más grande del planeta en la ciudad de Chongqing, en China. Este megaproyecto es conocido como Chongqing East Railway Station y cuenta con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, equivalente a unas 170 canchas de fútbol. De esta manera, el nuevo centro de transporte está diseñado para atender un flujo de hasta 16 000 pasajeros por hora, considerando operaciones de salida y llegada, así como conectar ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en poco tiempo, gracias a sus trenes bala.

Eso no es todo, pues a primera vista esta estación, inspirada en la región montañosa de la ciudad, tiene una apariencia a los grandes aeropuertos internacionales, equipada con moderna tecnología para una mejor experiencia de los miles de ciudadanos. De hecho, dentro de sus instalaciones se distribuyen más de 5 000 asientos, estaciones equipadas con puertos USB, locales comerciales, áreas gastronómicas y pantallas digitales que abarcan todos los sectores del recinto. Asimismo, dispone de 15 plataformas y 29 vías organizadas estratégicamente para reducir la congestión, incluso durante los horarios de mayor demanda.