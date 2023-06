El argentino Ricardo Gareca , exdirector técnico de la selección de Perú, renunció este domingo a la conducción de Vélez Sarsfield , luego de menos de tres meses al mando del equipo, acosado por los malos resultados en la Liga 2023 de su país.

La salida fue confirmada por él mismo, luego de expresar en sus redes sociales que “lo intenté, ¡gracias a todos!”, en una imagen en la que se lo ve con la camiseta de Vélez en el banco de suplentes. Gareca, que venía de dirigir a la selección inca de 2015 a 2022, a la que llevó al Mundial de Rusia-2018, no pudo mejorar los números del mal desempeño de Vélez en esta temporada, en la que empieza a rondar los últimos puestos.

¿Gareca se descompensó en el vestuario de Vélez Sarsfield?

Este lunes, en conferencia de prensa, Ricardo Gareca aclaró un suceso que circuló por las redes sociales, en donde se informaba que el Tigre había sufrido una descompensación, producto de los malos resultados con el elenco de Vélez.

“Circulaba una descompensación mía, nada que ver, simplemente no quise hacer la conferencia porque quise tomarme un tiempo para analizar la situación. Tenía un dolor de cabeza típico por la mala sangre del partido más que nada. Después tenía la presión normal, nunca estuve descompensado”, dijo el extécnico de la selección peruana.

Antes, Gareca había empezado la reunión reafirmando su decisión de no seguir como DT del elenco argentino: “Agradecer a las personas que estuvieron hasta el último momento tratando de convecerme para que me quedara al frente de la institución, pero entendí que es un momento propicio. Entiendo que Vélez está por sobre todo. No fue muy una determinación de la dirigencia, fue una decisión estrictamente mía. Nos contrataron para mejorar a Vélez, no para que empeore”.

“Esa es la responsabilidad que sentimos nosotros, fuimos contratados para que Vélez esté en una mejor situación, estamos totalmente convencidos que Vélez tiene el material y capacidad para estar mucho mejor de lo que está en estos momentos. Esa es la resolución que nos llevó a dar un paso al costado”, agregó.