Luego de algunos meses, Ricardo Gareca se refirió sobre las polémicas declaraciones que André Carrillo hizo en el programa de Jefferson Farfán, donde contó que mantuvo una conversación con el ‘Tigre’ previo a su llegada al Al Hilal de Arabia Saudita. La ‘culebra’ reveló que el argentino le advirtió de irse al Medio Oriente, por lo que él le respondió que busque un extremo en alguna provincia del Perú. Esto generó que los hinchas nacionales y periodistas deportivos cuestionen la actitud de Carrillo, pues siempre ha sido uno de los referentes de la selección peruana.

Vale precisar que, André Carrillo es un futbolista peruano, nacido el 14 de junio de 1991 en Lima. Es conocido por jugar como extremo y por su velocidad, habilidades técnicas y capacidad para desbordar defensas. A lo largo de su carrera, ha jugado en varios clubes, donde destacan equipos como el Sporting de Lisboa en Portugal y el Al-Hilal en Arabia Saudita. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE LAS DECLARACIONES DE ANDRÉ CARRILLO?

“Consiga su extremo de Huancayo o Ayacucho”, fueron las palabras de André Carrillo hacia Ricardo Gareca que reveló en el programa ‘Enfocados’ que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en julio de 2024. Tras estas polémicas declaraciones varios se vieron sorprendidos e incluso incómodos por la actitud del peruano. Sin embargo, luego de meses, Horacio Zimmermann, periodista deportivo, reveló a través de su programa ‘Doble Punta’ que se comunicó con Ricardo Gareca vía WhatsApp para esclarecer lo dicho por el actual jugador del Corinthians.

Ricardo Gareca rompió su silencio y afirmó que ningún jugador le pidió no ser convocado.

“Hola, Horacio, buenos días. Me hicieron la misma pregunta varios de tus colegas. Me imagino que lo habrá dicho dentro de un clima relajado y de complicidad en el programa de Jefferson. A los dos los aprecio mucho. Nunca ningún jugador de la selección me planteó de no ser convocado. Te mando un fuerte abrazo, saludos a la familia”, comentó Zimmermann, quien dejó entrever que lo dicho por Carrillo fue más que todo broma.

¿QUÉ EQUIPO PODRÍA DIRIGIR RICARDO GARECA TRAS FINALIZAR SU VÍNCULO CON LA SELECCIÓN DE CHILE?

Hace unos días, Ricardo Gareca brindó declaraciones para el programa ‘La Mesa del Fútbol’ donde se pronunció acerca de la triste derrota que sufrió la selección de Chile en las pasadas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas y acerca de su futuro al mando del equipo de la estrella solitaria. De este modo, el ‘Tigre’ afirmó que no le cierra las puertas para dirigir a Talleres de Córdova tras finalizar su etapa en Chile.

“Cuando termine mi ciclo en Chile, no significará que solo me dedique a las selecciones. Tengo una historia fuerte en Talleres, si en algún momento se da la posibilidad de volver, lo pensaría sin problemas”, dijo al inicio.

Asimismo, aprovechó el momento para dejar en claro que no intenta cambiar a la generación dorada que muchas victorias obtuvo durante estos años, todo lo contrario, trata de convocar a jugadores que se encuentran en un buen momento futbolístico, destacando que su intención y objetivo es clasificar a la siguiente cita mundialista.

“Yo no fui con la idea de hacer un cambio generacional. Voy convocando en base a lo que veo. La única intención que tengo es clasificar al próximo Mundial. En lo personal estoy bien, Chile es un gran país. Deportivamente no se están dando los resultados. En ese aspecto, lógicamente, no la estoy pasando bien”, precisó el argentino.

¿QUIÉN ES EL TÉCNICO QUE DIRIGIÓ EN LA LIGA 1 Y PODRÍA ASUMIR LA SELECCIÓN DE CHILE?

Hace unos días, el medio chileno ‘RedGol’ entrevistó al excampeón con Colo Colo y exjugador de la selección chilena, Leonel Herrera para conocer su opinión respecto a la situación que atraviesa Chile en las Clasificatorias Sudamericanas. El exfutbolista reconoció que se necesita trabajar con jóvenes para los siguientes mundiales y no dudo en mencionar a Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, como técnico del conjunto sureño en caso se anuncie la salida de Ricardo Gareca por los malos resultados obtenidos hasta el momento y que lo ubican en la penúltima posición de la tabla.

“Si lo sacan, yo prefiero a Álvarez. Lo que pasa es que Álvarez es por los buenos resultados que ha obtenido, fue campeón con Huachipato y ahora con una buena campaña con la ‘U’, así que tienen merecimientos para eso. Trabajar con la gente joven para el próximo Mundial”, dijo Álvarez para dicho medio.

“Por las campañas más Álvarez que Almirón, ha estado en equipos que no son relativamente grandes, entonces tiene mucho más méritos. El otro técnico en Colo Colo tiene todas las ventajas y es más fácil triunfar. Es muy difícil que un técnico, de la nacionalidad que sea, y venga a dirigir Colo Colo y no salga campeón”, añadió.

Es importante mencionar que Gustavo Álvarez tuvo a su mando dos equipos de la Liga 1 del fútbol peruano, primero dirigiendo a Sport Boys en 2021, consiguiendo una buena participación y clasificándolos a la primera fase de la Copa Sudamericana. Mientras que el otro club fue Atlético Grau en 2022, que debido a su capacidad y gran experiencia posicionó en el décimo lugar a los Albos. Estos resultados lograron que desde Chile contraten sus servicios para que dirija a Huachipato saliendo campeón en 2023.