La cantante de Barbados Rihanna, volvió a los escenarios tras una larga pausa musical, habiendo empezado una nueva etapa en su vida como madre. Hizo una impecable presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl. Sin embargo, no fue del agrado de todos los fans, pues indican que habría un supuesto playback. ¿Qué se sabe al respecto? Aquí, todos los detalles.

Minutos después de que comenzara el show en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; se pudo apreciar en las imágenes que el micrófono se mantuvo alejado de la boca de la artista mientras bailaba, pero su voz seguía resonando por los parlantes. Mientras tanto, sus seguidores la defendieron argumentando que fue por su infame embarazo.

Sin embargo, no fue solo esto lo que molestó a sus fanáticos, sino también la ausencia de invitados y los cambios de vestuario poco frecuentes que han sido comunes en los programas de los últimos años.

¿RIHANNA HIZO PLAYBACK EN EL SUPER BOWL?

Desde que confirmó su presentación en septiembre del año pasado, la artista y empresaria ha mantenido altas las expectativas para este show, lo cuál no ha sido del agrado de muchos de los internautas pues se presume que Rihanna hizo playback.

La actuación de la cantante comenzó con ella de pie sobre una plataforma aérea completamente vestida de rojo, seguida de sus bailarines con trajes blancos sobre otros soportes.

Desde ahí comenzó a cantar su clásico Bitch Better Have my Money al mismo tiempo que el plano de la cámara se abrió para mostrarla tocando su prominente vientre, confirmando así su segundo embarazo.

La artista presentó una larga mezcla de sus mayores éxitos como Work, What’s My Name e incluso All of the lights. Sin embargo, en ninguna de sus colaboraciones estuvo acompañada, pues no llevó artistas invitados como ha ocurrido durante los últimos años.

Su presentación en solitario estuvo marcada por las acusaciones de playback de sus fans en redes sociales. Mientras algunos la excusaban en su embarazo, otros la criticaban por el hecho.

Soy yo… o el show de #RIHANA es playback?🤔 pic.twitter.com/h71sycXtp5 — De Barbas 🧔🏻‍♂️ (@SrDominguezR) February 13, 2023

Soy yo… o el show de #RIHANA es playback?🤔 pic.twitter.com/h71sycXtp5 — De Barbas 🧔🏻‍♂️ (@SrDominguezR) February 13, 2023