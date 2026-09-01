Septiembre llega a Lima con una cartelera musical que promete convertir a la capital en un gran escenario durante todo el mes. Las luces se encenderán al ritmo del pop, rock, reguetón, salsa, cumbia y reggae, en una temporada que reunirá a artistas nacionales e internacionales. El público podrá disfrutar tanto de multitudinarios festivales como de presentaciones individuales de reconocidas figuras de la música. Entre los nombres que destacan aparecen Romeo Santos, Prince Royce, Pandora, Andrés Calamaro, Arcángel y Robbie Williams. Así, el mes se perfila como uno de los periodos más esperados para los amantes de los conciertos.

A medida que avance septiembre, los escenarios limeños recibirán propuestas para distintos gustos y generaciones, con espectáculos que prometen noches cargadas de música y emoción. La agenda incluye fechas, recintos y modalidades de acceso que permitirán a los seguidores organizar con anticipación su asistencia. También se han anunciado diferentes precios y canales oficiales para adquirir las entradas de cada presentación. Con una oferta tan diversa, Lima se prepara para vivir jornadas en las que la música será protagonista. La cartelera completa reúne los conciertos confirmados y todos los detalles que el público debe conocer antes de acudir.

Adrián Bello y Black Eyed Peas inician el mes con unos conciertos espectaculares para todos sus fans

Este martes 1 de septiembre, el Gran Teatro Nacional de Lima abrirá sus puertas para recibir a Adrián Bello en uno de los conciertos más significativos de su carrera. El cantante peruano llegará con una propuesta gospel sinfónica, en la que renovará las canciones de sus tres álbumes y les dará una nueva dimensión sobre el escenario. La noche también contará con invitados de lujo, entre ellos Eva Ayllón y Daniela Darcourt, quienes sumarán sus voces a esta esperada presentación. Entre arreglos orquestales y momentos de emoción, Bello buscará convertir el recinto en un espacio de celebración musical. Será una fecha especial para el artista y para quienes han seguido su trayectoria desde sus primeros trabajos.

Al día siguiente, el ritmo cambiará de escenario con el esperado regreso de Black Eyed Peas al Perú, 15 años después de su última presentación en el país. Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo llegarán al Arena 1 Park, en la Costa Verde, con un espectáculo diseñado para hacer recordar algunos de sus mayores éxitos. Canciones como “Where Is The Love?”, “I Gotta Feeling” y “Boom Boom Pow” prometen desatar la nostalgia y la energía entre los asistentes. Lima será además la primera parada de la gira sudamericana de la agrupación estadounidense. Así, el miércoles 2 de septiembre, la capital volverá a bailar al ritmo de uno de los grupos más reconocidos del pop internacional.

Las bachatas de Romeo Santos y Prince Royce son las más esperadas para el 11 y 12 de este mes al igual que el Helloween

El power metal volverá a retumbar en Lima el próximo 9 de septiembre con el esperado regreso de Helloween, una de las bandas más representativas del género a nivel mundial. La agrupación alemana llegará a la capital como parte de su gira internacional por sus 40 años de trayectoria, con una presentación especial en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Sobre el escenario, sus integrantes repasarán los grandes himnos que marcaron generaciones de seguidores del metal. La velada también servirá para presentar canciones de su reciente producción, “Giants & Monsters”. El nuevo álbum combina heavy metal, speed metal, rock melódico, baladas épicas y pasajes progresivos en una propuesta de gran riqueza sonora.

Dos días después, el Estadio Nacional cambiará los riffs de guitarra por el ritmo romántico de la bachata con la llegada de Romeo Santos y Prince Royce. Los artistas se presentarán el 11 y 12 de septiembre en dos noches que prometen reunir a miles de seguidores del género. La primera fecha está prácticamente agotada a través de Teleticket, mientras que todavía quedan algunas localidades para el segundo concierto. Romeo Santos llegará con éxitos como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Sobredosis” y “Mejor Tarde que Nunca”, en una jornada que reunirá a dos de las mayores figuras de la bachata. Así, Lima se prepara para vivir un fin de semana marcado por el romance, la música y la nostalgia.

Quincena de septiembre se vienen los conciertos de Arcángel, Pandora, Andrés Calamaro y El Gran Combo de Puerto Rico

Septiembre continuará encendiendo los escenarios limeños con la llegada de Arcángel, quien regresará a la capital para celebrar sus 20 años de carrera con “La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario”. El cantante, cuyo nombre es Austin Agustín Santos, se presentará el sábado 12 de septiembre desde las 9:00 p. m. en el Estadio San Marcos. La noche estará marcada por temas que acompañaron distintas etapas de su trayectoria, entre ellos “Pa’ que la pases bien”, “Me prefieres a mí”, “Por amar a ciegas” y “La Jumpa”. Ese mismo día, el público también podrá reencontrarse con Pandora en la explanada del Parque de la Exposición, donde el trío mexicano celebrará cuatro décadas de historia musical. La agrupación compartirá sus clásicos con las artistas de “Planchando el Despecho”, invitadas especiales de una velada dedicada a la música en español.

La agenda continuará el 15 de septiembre con Andrés Calamaro, quien aterrizará en Lima para recorrer sus canciones más recordadas durante su gira internacional “Como cantor”. En Costa 21, el argentino interpretará temas como “Flaca”, “Paloma”, “Crímenes perfectos”, “Sin documentos” y “Estadio Azteca”, en una noche cargada de recuerdos. Tres días después, el ritmo cambiará con el esperado retorno de El Gran Combo de Puerto Rico al Gran Teatro Nacional. “La universidad de la salsa” llegará el 18 de septiembre para repasar clásicos como “Me liberé”, “Trampolín”, “Timbalero” y “La fiesta de Pilito”. La presentación también rendirá homenaje a Rafael Ithier, fundador de la legendaria agrupación, en una jornada que promete convertir la nostalgia en una auténtica fiesta salsera.

Para cerrar el mes Robbie Williams y 5 Seconds of Summer interpretarán sus mejores canciones completando la jornada

Septiembre cerrará su agenda musical en Lima con una visita largamente esperada: Robbie Williams llegará por primera vez al Perú para presentar su gira internacional “BritPop”. El reconocido artista británico aterrizará en la capital con un espectáculo que combinará sus nuevas canciones con algunos de los éxitos que marcaron su carrera. Temas como “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium” serán parte de una velada que promete despertar recuerdos entre sus seguidores. El cantante se presentará el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde. Por ahora, todavía quedan entradas disponibles para la primera fecha a través de Ticketmaster.

La música pop-rock también tendrá su propio momento el 27 de septiembre, cuando 5 Seconds of Summer regrese a Lima después de más de dos años sin presentarse en Latinoamérica. La banda australiana llegará con su “Everyone’s a Star World Tour” para ofrecer un espectáculo en Costa 21 y reencontrarse con sus seguidores peruanos. La presentación llega tras el lanzamiento de su nuevo álbum, “Everyone’s a Star!”, producción que alcanzó el primer lugar en las listas del Reino Unido y se ubicó entre los diez primeros del Billboard 200. Con nuevos sonidos y canciones conocidas, el grupo prepara una noche especial para sus fanáticos. Las entradas para el concierto se encuentran disponibles mediante Teleticket.

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