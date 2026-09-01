Por Christian Gambini

Septiembre llega a Lima con una cartelera musical que promete convertir a la capital en un gran escenario durante todo el mes. Las luces se encenderán al ritmo del pop, rock, reguetón, salsa, cumbia y reggae, en una temporada que reunirá a artistas nacionales e internacionales. El público podrá disfrutar tanto de multitudinarios festivales como de presentaciones individuales de reconocidas figuras de la música. Entre los nombres que destacan aparecen Romeo Santos, Prince Royce, Pandora, Andrés Calamaro, Arcángel y Robbie Williams. Así, el mes se perfila como uno de los periodos más esperados para los amantes de los conciertos.