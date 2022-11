Rodrigo Cuba, expareja de Melissa Paredes, revela todos los detalles tras su mediática separación con la modelo. La entrevista se dio con el periodista deportivo Giancarlo Granda para su canal de YouTube ‘Tiempo Muerto’. Además, también habló sobre su carrera deportiva y más. Todos los detalles, en esta nota.

Rodrigo ‘El Gato’ Cuba, rompió su silencio y habló sobre su mediática separación con la modelo Melissa Cuba quién le fue infiel con el famoso bailarín Anthony Aranda, tras ampay que conllevó a su divorcio y batalla legal por la custodia de su menor hija.

¿QUÉ SE SABE DE LA ENTREVISTA DE RODRIGO CUBA EN ‘TIEMPO MUERTO’?

Rodrigo Cuba, fue entrevistado por el periodista deportivo Giancarlo Granda y a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un adelanto de lo que sería esta revelación donde habla sobre su desempeño futbolístico y de la entrevista que tuvo con la periodista, Magaly Medina.

“El tema de los medios de espectáculos, yo entiendo que es su trabajo, pero son bien invasivos. Uno no está acostumbrado a tanta exposición, de ahí llegas a adaptarte al proceso, pero uno nunca espera llegar a tanto problema. ¿Cómo haces para jugar con tanto problema?”, dijo, entre lágrimas, Rodrigo Cuba.

“La verdad es que nunca he cobrado por una entrevista, no es que lo decidí o dije: ‘Voy a ir donde Magaly’. Me dijeron que querían saber cómo era mi rol como papá”, se escucha en otra parte de la entrevista con Giancarlo Granda.

En esta entrevista, Rodrigo Cuba habla sobre su vida como futbolista profesional y también sobre la mediática separación con su exesposa Melissa Paredes.

La entrevista completa estará disponible este lunes 7 de noviembre a las 8 de la noche y será transmitido en el canal de YouTube de Giancarlo Granda, en su programa ‘Tiempo Muerto’.

Todos los detalles de la relación actual con su pareja Ale Venturo y el bebé que esperan, además de la relación cordial que mantiene con Melissa Paredes.