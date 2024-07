Universitario comenzó de gran manera el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El conjunto dirigido por Fabián Bustos aplastó 6-0 a Carlos Mannucci en el estadio Monumental y empezó generando gran expectativa entre los hinchas cremas. En este duelo, sin duda, una de las figuras del partido fue Rodrigo Ureña. A propósito de ello, el volante chileno fue consultado recientemente sobre si se quiso burlar de los hinchas de Alianza Lima al beber café en la previa a la final de la Liga 1 2023.

¿Rodrigo Ureña se quiso burlar de los hinchas de Alianza Lima con el café en la mano previo a la final del 2023? Esta fue la aclaración del volante crema

En una entrevista para el canal oficial del periodista Pablo Ocaña, el ‘Pitbull’ aclaró cómo se dio aquella situación que pudo haber provocado la incomodidad de muchos hinchas blanquiazules en ese momento.

“Lamentablemente se genera morbo, pero yo no en ningún momento lo hice con el afán de molestar o de burlarme de la gente. Obviamente que siempre que uno entra a la cancha te gritan de todo, te dicen de todo, es normal. Es un poco la idiosincrasia del fútbol, el folclore nuestro, del sudamericano”, empezó diciendo Ureña.

Luego, el chileno aseguró que toma café en todo momento y no lo hizo solo por estar en la cancha de Alianza Lima. “En realidad los que me conocen saben que tomo café todo el día, para mí no es un momento de llegar las 9 o 10 de la noche y yo me tomo un café y duermo tranquilo igual. Para mí es algo normal. Entonces, en ese momento, lo que yo hice fue salir a ver la cancha”.

¿Qué más dijo Rodrigo Ureña?

Por último, Ureña señaló que salió al campo de juego antes del trascendental encuentro para comprobar el estado del campo de juego. “El partido anterior, en el empate 0-0, yo iba a jugar con goma, termino jugando con aluminio y me rompí los pies. Entonces ahora qué fui a hacer, fui a revisar la cancha, a ver en qué condiciones estaba. Se veía buena por arriba, pero abajo estaba dura. Y empecé a revisar y revisar, y tomé la decisión de jugar con zapatos de aluminio. Eso fue todo”.

Jean Ferrari sobre posible llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario: “En estos momentos es muy complicado”

Jean Ferrari, quien regresó de Estados Unidos tras presenciar la final de la Copa América 2024, se refirió al posible regreso de la ‘Pulga’ y, lamentablemente para los fanáticos, lo que dijo no fue muy alentador.

“Nada, absolutamente nada con el tema Raúl Ruidíaz. Se ha especulado mucho en medios y en redes, pero más allá de que siempre existan las ganas y la intención de poder contar con él, evidentemente en estos momentos es muy complicado”, dijo el administrador de Universitario.

Luego, Jean agregó: “Hoy, es muy difícil. Él tiene contrato con su equipo y sería irresponsable hablar de una posibilidad cuando él sigue ligado al Sounders”.

Cuándo se juega el clásico en el Torneo Clausura 2024

El duelo más encarnizado e importante y tradicional del fútbol peruano es aquel protagonizado por Universitario y Alianza Lima, dos de los equipos populares que así como en el Apertura, jugarán el ‘clásico’ durante la fecha 3 de un Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto que también cuenta con programación definida.

Ahora los ‘merengues’ recibirán al cuadro ‘íntimo’ en el Estadio Monumental, recordando el 1-1 válido por la final de ida del último certamen, y también el reciente 0-1 con gol de Andy Polo.

Según la LFP, el segundo ‘clásico’ del fútbol peruano en 2024 se disputará este viernes 26 de julio a partir de las 8.30 de la noche, y luego de tan transcendental choque, Alianza Lima, por ejemplo, será local recibiendo a Unión Comercio, mientras Universitario viajará a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar.