En abril de 2022, generando gran polémica, “Magaly TV La Firme” mostró un ‘ampay’ que mostraba a Aldo Miyashiro en situaciones comprometedoras con Fiorella Retiz, periodista en ese momento de “La Banda del Chino”. Desde ese entonces, se han producido muchos cambios en la vida del artista, como el hecho de que tanto el ‘Chino’ como Érika Villalobos, la madre de sus hijos, tienen nuevas parejas. A propósito de ello, la actriz se refirió por primera vez a la relación del famoso intérprete de ‘Caradura’ y Gia Rosalino.

¡Rompe su silencio! Esto es lo que piensa Érika Villalobos sobre la relación de Aldo Miyashiro y Gia Rosalino

En una entrevista para “América Hoy”, Érika se mostró muy empática hacia Aldo y su nueva novia. “Lo importante es que todos seamos felices, ¿verdad? ¿Ustedes son felices? Ustedes son felices, la verdad es que sí, así es. Sobre todo cuando hay amor, y cuando no se meten demasiado en las cosas personales, ahí uno es un poquito más feliz”, dijo en primera instancia.

Asimismo, la artista hizo hincapié en el malestar que le genera las críticas hacia su nueva relación. “Porque cuando ya empiezan todos a entrar, ya uno se comienza a sentir incómodo”.

¿Qué más dijo Érika Villalobos?

Por último, Villalobos expresó que lo mejor siempre es mantener el respeto. “Entonces, también es importante respetar un poquito las relaciones, simplemente he puesto fotos y hasta ahí no más lo quiero ver. Sí, si no estuviera tranquila, no estuviera feliz”.

Quién es la nueva conquista de Aldo Miyashiro y cuántos años de diferencia tienen

El programa “Magaly TV” La Firme’ emitido el pasado jueves 29 de febrero, lanzó un nuevo ampay de Aldo Miyashiro donde se le ve que la está pasando de lo mejor con un grupo de amigos dentro de un teatro ubicado en el distrito de Barranco. No obstante, el motivo de esta salida habría sido porque fue el cumpleaños número 28 de una joven llamada Gianire Beatriz Rosalino Tapia.

Asimismo, lo que no pudo pasar desapercibido durante las imágenes fue que dicha mujer estuvo con el conductor de ‘La banda del Chino’ en un viaje que se realizó del 4 al 20 de enero de este año de acuerdo con el registro migratorio. Según el informe del programa de espectáculos, ambos artistas peruanos se habrían estado hospedando en el hotel Xcaret de Cancún durante los 16 días de vacaciones. Es importante mencionar que hasta el momento Miyashiro no se ha pronunciado respecto a este tema.

De acuerdo con los datos brindados por el programa de la ‘Urraca’, Gianire Rosalino sería la supuesta saliente de Aldo Miyashiro. Ella es una actriz de 28 años que tiene como pasión el baile, canto y realizar videos de clown. Al parecer, la joven habría compartido trabajo anteriormente con el actor de 48 años en una obra llamada “Las hembras no lloran” en octubre de 2023, donde él estuvo como director.