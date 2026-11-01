Su nombre recuerda a dos reconocidos futbolistas brasileños, pero su futuro estará lejos de las canchas. Ronaldo Ronaldinho Apaza Ccanchi, de 19 años, consiguió ingresar a Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), después de cuatro intentos en el examen de admisión, uno de los procesos más exigentes para acceder a esta carrera. Su historia llamó la atención por la particular combinación de nombres que eligió su padre, aunque el joven tiene claro que su verdadera vocación está relacionada con la ciencia y no con el deporte. Además, contó cómo vivió su preparación académica, los obstáculos que tuvo que superar y quiénes fueron fundamentales para alcanzar esta importante meta. A continuación, te contamos los detalles de su ingreso y la historia detrás de su nombre.

¿POR QUÉ RONALDO RONALDINHO ESTUDIARÁ MEDICINA Y NO FÚTBOL?

Pese a llevar los nombres de dos estrellas del balompié, el joven no tiene intenciones de dedicarse profesionalmente a este deporte. Su objetivo es convertirse en médico y, para conseguirlo, compitió en el proceso de admisión 2027-I, que reunió a 4.879 postulantes para Medicina Humana. Finalmente, alcanzó una de las 55 vacantes asignadas para esta carrera.

Sobre su relación con el fútbol, explicó que prefiere seguir los partidos antes que participar en ellos. “A mí me gusta mucho el fútbol, pero mirarlo, ja, ja. La verdad es que no domino mucho el balón, aunque, claro, con mis amigos he jugado fulbito y soy hincha de la ‘U’”, declaró a Trome.

Además, contó que fue su padre quien lo motivó a estudiar Medicina, una profesión con la que se convertirá en el primer médico de su familia.

¿POR QUÉ SUS PADRES LO LLAMARON RONALDO RONALDINHO?

Su nombre fue elegido por la admiración que sentía su padre por los futbolistas brasileños Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Según explicó, inicialmente sus progenitores pensaron en utilizar uno de esos nombres, pero finalmente su madre propuso combinar ambos al momento de inscribirlo.

Esta elección hizo que recibiera bromas desde pequeño. Ahora, tras conocerse su ingreso a San Marcos, su nombre volvió a generar comentarios y memes en redes sociales. Incluso surgieron propuestas para que participe en los equipos de fútbol de su universidad.

¿CÓMO SE PREPARÓ PARA INGRESAR A SAN MARCOS?

Ronaldo Ronaldinho estudió en el colegio Héroes del Cenepa y terminó la secundaria en 2023. Posteriormente, comenzó su preparación en la academia Vonex, donde permaneció cerca de dos años, aunque reconoce que al principio no tenía suficiente constancia en sus estudios.

Con el tiempo, estableció una rutina que incluía levantarse antes de las seis de la mañana para asistir a clases, repasar en casa por las tardes y participar en las evaluaciones semanales de la academia.

El ingreso a San Marcos llegó en su cuarta postulación. Recordó que en marzo de 2026 no consiguió una vacante por pocos puntos, una experiencia que calificó como uno de los momentos más difíciles de su preparación. “No ingresé en el examen de marzo, me faltaron pocos puntos y para mí fue un golpe (...) pero no me rendí”, contó a Trome.

Finalmente, en el proceso de admisión 2027-I obtuvo 1417.625 puntos. Matemáticas fue su mayor fortaleza y también respondió correctamente las preguntas de Inglés. En cambio, Filosofía y Letras fueron sus principales dificultades. Pese a ello, consiguió el puntaje necesario para alcanzar una vacante y comenzar su formación como futuro médico.

VIDEO RECOMENDADO: