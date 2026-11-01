Ronaldo Ronaldinho (19 años) estudiará medicina en la Universidad San Marcos y revela que es hincha de Universitario y solo le gusta mirar fútbol | Foto: Academia Vonex
Ronaldo Ronaldinho (19 años) estudiará medicina en la Universidad San Marcos y revela que es hincha de Universitario y solo le gusta mirar fútbol | Foto: Academia Vonex
Por José Templo

Su nombre recuerda a dos reconocidos futbolistas brasileños, pero su futuro estará lejos de las canchas. Ronaldo Ronaldinho Apaza Ccanchi, de 19 años, consiguió ingresar a Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), después de cuatro intentos en el examen de admisión, uno de los procesos más exigentes para acceder a esta carrera. Su historia llamó la atención por la particular combinación de nombres que eligió su padre, aunque el joven tiene claro que su verdadera vocación está relacionada con la ciencia y no con el deporte. Además, contó cómo vivió su preparación académica, los obstáculos que tuvo que superar y quiénes fueron fundamentales para alcanzar esta importante meta. A continuación, te contamos los detalles de su ingreso y la historia detrás de su nombre.

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