Una nueva polémica sacude TikTok. La creadora ecuatoriana Galita Ari ha acusado públicamente a la influencer española RoRo Bueno de copiar su estilo, tono de voz y concepto de contenido. Conoce todos los detalles, las pruebas presentadas y las reacciones en redes sociales.

¿Quién es Galita Ari y cómo inició la controversia con RoRo Bueno?

La controversia comenzó cuando la tiktoker e influencer ecuatoriana Galita Ari (@galitaari) publicó una serie de videos detallando el origen de su vínculo indirecto con la creadora española RoRo Bueno (Rocío Bueno).

Según el relato de Galita, años atrás conoció a través de una aplicación de citas a un joven identificado únicamente como “P”. Poco después de este encuentro, la tiktoker notó que una cuenta desconocida veía de manera constante y casi inmediata todas sus historias de Instagram. Tiempo después, la comunidad de TikTok conectó las iniciales y fechas, señalando que “P” se trataría de Pablo, la actual pareja de RoRo y figura recurrente en sus videos de cocina y estilo de vida.

Las acusaciones clave: ¿Copia de estilo, estética y formato de video?

Galita Ari asegura que la estética que llevó a RoRo a la fama masiva en TikTok no es del todo original, sino una réplica de la marca personal que ella misma construyó años atrás. Entre los puntos específicos de la acusación destacan:

Tono de voz y cadencia: Galita sostiene que el característico tono de voz suave, pausado y calmado que utiliza RoRo en sus locuciones fue adoptado tras observar sus publicaciones.

Galita sostiene que el característico tono de voz suave, pausado y calmado que utiliza RoRo en sus locuciones fue adoptado tras observar sus publicaciones. Estética e imagen personal: La tiktoker ecuatoriana mostró comparativas de su aspecto en videos pasados —donde aparecía con lentes, peinados específicos y estilos de maquillaje determinados— argumentando que RoRo incorporó dichos elementos a su “personaje”.

La tiktoker ecuatoriana mostró comparativas de su aspecto en videos pasados —donde aparecía con lentes, peinados específicos y estilos de maquillaje determinados— argumentando que RoRo incorporó dichos elementos a su “personaje”. Concepto de contenido: Señala similitudes directas en la estructura de los videos, combinando tutoriales de maquillaje, rutinas diarias y elaboración de recetas desde cero.

Las pruebas mostradas en TikTok: Capturas de pantalla y mensajes

Para respaldar su testimonio, Galita Ari compartió diverso material audiovisual en su cuenta de TikTok, aclarando que tuvo que recurrir a archivos y respaldos antiguos debido a que perdió su cuenta previa en la plataforma:

Línea de tiempo (2018 - 2024): Una secuencia cronológica que busca demostrar la evolución del contenido de ambas creadoras y el momento en que iniciaron las coincidencias. Registros de visualizaciones: Capturas de pantalla que evidencian el seguimiento constante a sus perfiles. Señalamientos de hostigamiento: Galita afirmó haber recibido mensajes ofensivos provenientes de una cuenta secundaria que posteriormente fue dada de baja.

La reacción de la comunidad y la postura de RoRo

El caso se volvió tendencia rápidamente, dividiendo a la audiencia de TikTok en dos posturas marcadas:

Apoyo a Galita Ari: Una parte de los usuarios destaca la consistencia del material mostrado y reflexiona sobre la apropiación de estilos por parte de cuentas con mayor alcance algorítmico.

Una parte de los usuarios destaca la consistencia del material mostrado y reflexiona sobre la apropiación de estilos por parte de cuentas con mayor alcance algorítmico. Defensa de RoRo: Otra facción de la comunidad argumenta que el estilo de voz “soft spoken”, la estética vintage y los videos de cocina son tendencias globales extendidas en redes sociales, por lo que no pertenecerían en exclusiva a una sola creadora.

Hasta el momento, RoRo Bueno no ha emitido ninguna declaración ni comunicado oficial respecto a las declaraciones de Galita Ari, manteniendo su actividad habitual en redes sociales.

RoRo Bueno se convirtió en uno de los fenómenos virales más grandes del año gracias a sus videos detallados de cocina y preparación de platillos dedicados a su pareja. Sin embargo, acusaciones sobre la autenticidad de su personaje abren el debate en el marketing de influencers sobre la originalidad, la inspiración y los límites de la creación de contenido en plataformas digitales.