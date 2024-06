El Institute of Quality of Life ha revelado su esperado ‘Happy City Index 2024′, una lista que clasifica a las 100 ciudades más felices del mundo. Sorprendentemente, ninguna ciudad sudamericana logró ingresar a este exclusivo ranking. Aquí te contamos todos los detalles de este estudio que ha llamado la atención de más de una persona.

¿CUÁLES SON LAS 100 CIUDADES MÁS FELICES DEL MUNDO?

Residir en una de las 100 ciudades más felices del mundo significa contar con servicios públicos de alta calidad, tener acceso a abundantes recursos, estar en una ubicación geopolítica estratégica y disfrutar de un entorno donde el gobierno garantiza continuamente el acceso a la educación, la protección del medioambiente, y una economía estable, entre otros aspectos.

Al menos son esos los aspectos que han determinado el Institute of Quality of Life para elaborar el ‘Happy City Index 2024′, una lista que identifica las 100 ciudades más felices del mundo. Esta entidad, dedicada a investigar temas relacionados con la calidad de vida, también destaca que no es posible señalar una sola ciudad como la mejor en términos de asegurar la felicidad de sus habitantes.

Según el listado publicado por el instituto, estas son las 100 ciudades más felices del mundo, clasificadas en función del puntaje total obtenido tras evaluar las políticas de bienestar implementadas por sus gobiernos locales, así como su economía y otros factores:

Aarhus (Dinamarca): 1749,2 puntos.

Zúrich (Suiza): 1737,0 puntos.

Berlín (Alemania): 1737,0 puntos.

Gotemburgo (Suecia): 1719,5 puntos.

Ámsterdam (Países Bajos): 1718,5 puntos.

Helsinki (Finlandia): 1714,7 puntos.

Bristol (Inglaterra): 1709,8 puntos.

Copenhague (Dinamarca): 1707,2 puntos.

Ginebra (Suiza): 1695,0 puntos.

Múnich (Alemania): 1678,6 puntos.

Estocolmo (Suecia): 1677,5 puntos.

Róterdam (Países Bajos): 1676,5 puntos.

Oulu (Finlandia): 1672,7 puntos.

Viena (Austria): 1670,4 puntos.

Edimburgo (Escocia): 1667,8 puntos.

Reikiavik (Islandia): 1663,9 puntos.

Aalborg (Dinamarca): 1659,2 puntos.

Mineápolis (Estados Unidos): 1647,7 puntos.

Basilea (Suiza): 1647,0 puntos.

Ålesund (Noruega): 1645,4 puntos.

Brisbane (Australia): 1644,3 puntos.

Brujas (Bélgica): 1637,2 puntos.

Luxemburgo (Luxemburgo): 1636,3 puntos.

Burdeos (Francia): 1633,1 puntos.

Cork (Irlanda): 1631,0 puntos.

Colonia (Alemania): 1630,6 puntos.

Eskilstuna (Suecia): 1629,5 puntos.

Utrecht (Países Bajos): 1628,5 puntos.

Innsbruck (Austria): 1628,4 puntos.

Espoo (Finlandia): 1624,7 puntos.

Osaka (Japón): 1621,0 puntos.

Christchurch (Nueva Zelanda): 1620,8 puntos.

Londres (Inglaterra): 1619,8 puntos.

Singapur (Singapur): 1617,8 puntos.

Jönköping (Suecia): 1617,5 puntos.

Seúl (Corea del Sur): 1613,5 puntos.

Ottawa (Canadá): 1612,7 puntos.

Boston (Estados Unidos): 1605,7 puntos.

Odense (Dinamarca): 1605,2 puntos.

Oslo (Noruega): 1603,4 puntos.

Melbourne (Australia): 1602,3 puntos.

Mónaco (Mónaco): 1596,1 puntos.

Bruselas (Bélgica): 1595,2 puntos.

Berna (Suiza): 1593,0 puntos.

Lyon (Francia): 1591,1 puntos.

Taipéi (Taiwán): 1589,5 puntos.

Dublín (Irlanda): 1589,0 puntos.

Graz (Austria): 1580,4 puntos.

Tokio (Japón): 1579,0 puntos.

Wellington (Nueva Zelanda): 1578,8 puntos.

Dresde (Alemania): 1576,6 puntos.

La Haya (Países Bajos): 1574,5 puntos.

Busan (Corea del Sur): 1571,5 puntos.

Oakville (Canadá): 1570,7 puntos.

Turku (Finlandia): 1570,7 puntos.

Mánchester (Inglaterra): 1565,8 puntos.

Baltimore (Estados Unidos): 1557,7 puntos.

Vigo (España): 1556,1 puntos.

Bilbao (España): 1556,1 puntos.

Arendal (Noruega): 1555,4 puntos.

Perth (Australia): 1554,3 puntos.

Roskilde (Dinamarca): 1551,2 puntos.

Tallin (Estonia): 1548,0 puntos.

Kaohsiung (Taiwán): 1547,5 puntos.

Amberes (Bélgica): 1547,2 puntos.

San Marino (San Marino): 1546,4 puntos.

Praga (República Checa): 1546,3 puntos.

Montpellier (Francia): 1543,1 puntos.

Lucerna (Suiza): 1539,0 puntos.

Tel Aviv (Israel): 1531,9 puntos.

Sapporo (Japón): 1531,0 puntos.

Auckland (Nueva Zelanda): 1530,8 puntos.

Milán (Italia): 1526,7 puntos.

Klagenfurt (Austria): 1526,4 puntos.

Inchon (Corea del Sur): 1523,5 puntos.

Quebec (Canadá): 1522,7 puntos.

Leipzig (Alemania): 1522,6 puntos.

Malmö (Suecia): 1521,5 puntos.

Eindhoven (Países Bajos): 1520,5 puntos.

Tampere (Finlandia): 1516,7 puntos.

Reading (Inglaterra): 1511,8 puntos.

Pärnu (Estonia): 1506,0 puntos.

Brno (República Checa): 1504,3 puntos.

Liubliana (Eslovenia): 1503,8 puntos.

Washington D. C. (Estados Unidos): 1503,7 puntos.

Bergen (Noruega): 1501,4 puntos.

Hobart (Australia): 1500,3 puntos.

Taoyuán (Taiwán): 1499,5 puntos.

Horsens (Dinamarca): 1497,2 puntos.

Dubai (Emiratos Árabes Unidos): 1495,5 puntos.

Gante (Bélgica): 1493,2 puntos.

Jerusalén (Israel): 1489,9 puntos.

Lille (Francia): 1489,1 puntos.

Lausana (Suiza): 1485,0 puntos.

Bolonia (Italia): 1484,7 puntos.

Lisboa (Portugal): 1483,6 puntos.

Gdynia (Polonia): 1481,6 puntos.

Halifax (Canadá): 1480,7 puntos.

La Valeta (Malta): 1477,6 puntos.

Kōbe (Japón): 1477,0 puntos.

¿CUÁL ES LA CIUDAD MÁS CARA DE PERÚ QUE SUPERA A OTRAS REGIONES DE SUDAMÉRICA?

Con respecto a América Latina, The Economist Intelligence Unit posicionó a Lima, Perú como una de las ciudades más costosas, por lo que viene impactando a los ciudadanos y turistas que disfrutan lo que brinda la Ciudad de Los Reyes. A continuación, te presentamos la lista de ciudades que lo integran:

Ciudad de México (México)

Querétaro (México)

Montevideo (Uruguay)

San José (Costa Rica)

Lima (Perú)

Aguascalientes (México)

Ciudad de Guatemala (Guatemala)

Santiago de Chile (Chile)

Quito (Ecuador)

Monterrey (México)

Bogotá (Colombia)

Río de Janeiro (Brasil)

São Paulo (Brasil)

Caracas (Venezuela)

Ciudad de Panamá (Panamá)

Manaos (Brasil)

Asunción (Paraguay)

Buenos Aires (Argentina)

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES MÁS CARAS DEL MUNDO?

Según la unidad de negocios independiente, las ciudades más caras del mundo cuentan con costos de vida muy elevados, cubriendo diversos aspectos como alojamiento, alimentación, transporte y entretenimiento:

Singapur

Zurich

Ginebra

New York

Hong Kong

¿CUÁLES SON LOS DOS MEJORES PAÍSES DE SUDAMÉRICA PARA VIVIR LA JUBILACIÓN, SEGÚN INTERNATIONAL LIVING?

A continuación, te presentamos el ranking de International Living para Jubilación Global Anual 2024:

Costa Rica

Portugal

México

Panamá

España

Ecuador

Grecia

Malasia

Francia

Colombia.

Es importante mencionar que, la revista determinó a Ecuador debido al clima templado, buen sistema de transporte público y un buen sistema de salud. Además, es uno de los países sudamericanos que cuenta con una ecología muy diversa en el mundo, aunque no dejan pasar la amabilidad de su gente y el bajo costo de vida. A su vez, en Colombia, es considerado por la revista por un lugar de microclimas, bajo coste de vida, una cultura agraria y personas muy amables y poco complicadas.

¿CUÁL ES LA PEOR CIUDAD PARA VIVIR EN AMÉRICA LATINA?

De acuerdo con la última lista que publicó The Economist, la peor ciudad que es considerada para vivir en Latinoamérica y el Caribe se encuentra en Caracas, Venezuela. Este lugar es la capital del país llanero y su principal región con más fluidez económica que pueda haber en dicho sitio. A continuación, te presentamos el ranking de las mejores ciudades para habitar en América Latina:

Buenos Aires (Argentina) - 82,8

Santiago (Chile) - 80,8

Montevideo (Uruguay) - 80,4

San Juan (Puerto Rico) - 78,8

Lima (Perú) - 74,2

San José (Costa Rica) - 73,6

Río de Janeiro (Brasil) - 70,5

São Paulo (Brasil) - 70

Ciudad de Panamá (Panamá) - 68,6

Asunción (Paraguay) - 65,6

Monterrey (México) - 65

Quito (Ecuador) - 63,6

Bogotá (Colombia) - 61,2

Ciudad de México (México) - 60,2

Caracas (Venezuela) - 47.

Es importante saber que, los resultados que se arrojaron en la lista del medio ingles tiene como fin analizar cómo diferentes factores pueden estar influyendo en las condiciones de vida de los ciudadanos de un país en el mundo.