Un pequeño país en América Latina se ha consolidado como el líder absoluto en calidad de vida, superando a toda la región e incluso a potencias mundiales. Según un informe del 2025 de la plataforma Numbeo, esta nación ofrece el mejor balance para vivir y trabajar, gracias a su alta estabilidad política y sus eficientes servicios públicos.

Este liderazgo se fundamenta en cinco factores esenciales que compensan su poder adquisitivo moderado. El éxito de esta república sudamericana se debe a la combinación de seguridad, un sistema de salud accesible y un entorno ambiental favorable. Descubre cuál es el país en cuestión.

¿CUÁL ES LA NACIÓN CON LA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN AMÉRICA LATINA?

La nación que se posiciona en el primer lugar de la región por sus óptimas condiciones de vida es Uruguay. Esta república, cuya capital es Montevideo, fue designada por un estudio de la consultora Numbeo como la que presenta la mejor calidad de vida en América Latina para el año 2025. Con ello, consiguió superar a otros países como Costa Rica y Chile en el ranking, e incluso se encuentra por encima de potencias mundiales como China y Rusia en ciertas métricas importantes de bienestar social.

Bandera de Uruguay. Foto: EFE

¿QUÉ ASPECTOS CONCRETOS JUSTIFICAN EL LIDERAZGO DE URUGUAY EN LA REGIÓN?

El país se distingue por cinco características específicas que cimentan su posición de liderazgo en el continente. Estas son las razones fundamentales por las que la nación destaca en el índice de calidad de vida:

Seguridad ciudadana: Sus niveles de delincuencia son significativamente menores en comparación con la media de la región. Marco político y social estable: La estabilidad política y social del país es mucho más alta que el promedio de América Latina. Eficiencia de la infraestructura: Cuenta con servicios urbanos eficientes y una red de infraestructura que se moderniza constantemente. Atención de salud de calidad: Posee un sistema de atención médica que es accesible para su población y ofrece una buena cobertura general. Medio ambiente favorable: Disfruta de un entorno ambiental benigno, caracterizado por un clima templado y menores niveles de contaminación.

¿QUÉ PUNTUACIÓN REGIONAL OBTUVO URUGUAY EN EL INFORME NUMBEO 2025?

Según el informe de Numbeo sobre Calidad de Vida 2025, a nivel regional, Uruguay obtuvo un índice de 139,81. Esta puntuación es notablemente superior a la del resto de países latinoamericanos evaluados en el estudio. Este índice se calcula a partir de nueve variables distintas que miden de manera integral el bienestar de sus habitantes.

Montevideo, Uruguay. (Foto: Britannica). / Britannica

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES INDICADORES QUE SE UTILIZAN PARA CALIFICAR EL NIVEL DE BIENESTAR?

El listado de variables utilizadas en el ranking para medir el nivel de bienestar y las condiciones de vida es exhaustivo. Estos son los nueve indicadores prioritarios evaluados en el estudio:

Seguridad (bajos índices de criminalidad). Sistema sanitario (servicios de salud). Costo de los bienes y servicios básicos (costo de vida). Capacidad de compra de los ciudadanos (poder adquisitivo). Flujo vehicular y tiempo necesario para desplazarse (tráfico y tiempos de traslado). Limpieza del aire y del entorno (contaminación). Características climáticas (clima). Disponibilidad y precio de las propiedades (vivienda). Confort y estética del entorno construido (calidad del entorno urbano).

¿CÓMO SE POSICIONÓ URUGUAY EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS INDIVIDUALES?

Según recoge la plataforma El Universo, las valoraciones específicas que obtuvo el país en los diferentes índices, de acuerdo con información de hace un mes, son las siguientes:

Clima: 98,04 (Valoración: muy alto)

Sanidad: 68,57 (Valoración: alto)

Seguridad: 48,01 (Valoración: moderado)

Contaminación: 43,49 (Valoración: moderado)

Tiempo de desplazamiento en el tránsito: 39,52 (Valoración: moderado)

Poder adquisitivo: 55,22 (Valoración: bajo)

Costo de vida: 46,33 (Valoración: bajo)

Relación precio/ingresos para propiedades: 13,01 (Valoración: alto)

Montevideo, Uruguay. (Foto: IStock)

¿QUÉ PAÍSES ACOMPAÑAN A URUGUAY EN EL TOP DE CALIDAD DE VIDA DE AMÉRICA LATINA?

Después de Uruguay, la lista de naciones con mejores condiciones de vida en el continente incluye a los siguientes once países:

Costa Rica Ecuador México Panamá Argentina Brasil Colombia Chile Bolivia Perú Venezuela

