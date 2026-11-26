Un beso puede ser una muestra de cariño, una expresión de confianza o el inicio de un romance. Sin embargo, detrás de este gesto cotidiano también existe una vía de exposición a determinados microorganismos capaces de afectar la salud. Aunque muchas personas no lo consideran un riesgo, el intercambio de saliva y el contacto directo entre las mucosas pueden facilitar la transmisión de algunas infecciones. Por eso, los especialistas de la salud advierten que no todas las consecuencias de un beso son necesariamente románticas.

La boca alberga una enorme diversidad de microorganismos y algunos pueden pasar de una persona a otra durante un encuentro íntimo. Entre las afecciones relacionadas con este contacto figuran el herpes oral, la mononucleosis y determinadas infecciones bacterianas y virales. No obstante, es importante distinguir que no todas se transmiten de la misma manera ni tienen la misma probabilidad de contagio: algunas requieren contacto con lesiones o sangre, mientras que otras pueden propagarse mediante la saliva.

¿Qué infecciones pueden transmitirse durante un beso?

Una de las afecciones más conocidas es el herpes labial, provocado por el virus del herpes simple. Su manifestación habitual consiste en pequeñas ampollas o lesiones alrededor de los labios, que pueden causar molestias y reaparecer con el tiempo. El contagio puede producirse mediante el contacto directo con la zona afectada, incluso cuando el acercamiento entre dos personas no incluye un beso profundo. Por ello, evitar besar cuando existen lesiones activas es una medida importante para reducir la transmisión.

Otra infección que merece atención es la mononucleosis, conocida popularmente como la enfermedad del beso. Su principal agente causante es el virus de Epstein-Barr, que puede propagarse mediante la saliva. Es frecuente entre adolescentes y adultos jóvenes, aunque puede afectar a personas de cualquier edad. Entre sus manifestaciones aparecen el cansancio intenso, la fiebre, el dolor de cabeza, la inflamación de los ganglios y las molestias en la garganta, síntomas que pueden prolongarse durante varias semanas.

Otras enfermedades que también representan un riesgo

El contacto bucal también puede estar relacionado con determinadas infecciones de transmisión sexual. La sífilis, por ejemplo, puede contagiarse mediante el contacto directo con una lesión infecciosa presente en los labios o dentro de la boca. En el caso de la gonorrea, la infección puede afectar la garganta y transmitirse principalmente mediante el contacto sexual oral. Por eso, no es correcto afirmar que ambas enfermedades se adquieren habitualmente por compartir un beso: la vía de exposición y las circunstancias son determinantes.

La hepatitis B también figura entre las infecciones que requieren atención, aunque besar no constituye una vía habitual de transmisión. El virus está presente principalmente en la sangre y otros fluidos corporales, por lo que el riesgo puede existir cuando hay contacto con sangre infectada, especialmente si alguna de las personas tiene heridas o lesiones en la boca. Por otro lado, el virus del papiloma humano (VPH) puede ocasionar verrugas en la cavidad oral, pero no debe asumirse que cualquier beso representa una vía comprobada de contagio.

¿Un beso también puede afectar la salud de tus dientes?

La salud bucal es otro aspecto que no debe quedar fuera de esta conversación. Las bacterias relacionadas con las caries, como algunas especies del género Streptococcus, pueden transmitirse mediante el intercambio de saliva. Esto no significa que besar a alguien provoque automáticamente un deterioro dental, pues la aparición de caries depende de distintos factores, entre ellos la higiene, la alimentación y las condiciones de cada persona. Sin embargo, mantener una limpieza adecuada ayuda a controlar la proliferación de microorganismos perjudiciales.

Frente a estos riesgos, la prevención comienza con hábitos sencillos: evitar el contacto íntimo cuando existen ampollas, heridas o lesiones sospechosas en la boca, no compartir objetos que puedan tener restos de sangre y acudir al odontólogo para realizar controles periódicos. También es importante buscar evaluación médica si aparecen fiebre persistente, ganglios inflamados, lesiones bucales o molestias que no desaparecen. Un detalle fundamental: el VIH no se transmite por los besos habituales ni por compartir saliva, por lo que no debe confundirse con otras infecciones que sí pueden tener vías de transmisión relacionadas con el contacto bucal.