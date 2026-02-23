¿Se declarará en emergencia a Arequipa por lluvias y huaicos? Esto se sabe desde el INDECI

A nivel nacional, hoy vienen reportándose sucesos climatológicos que alteran la tranquilidad de la población, y desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dando a conocer los detalles entorno a la evaluación de los daños generados por la caída de lluvias en la ciudad de Arequipa. Con respecto a esto último, la noticia trasciende debido a unas precipitaciones por las cuales se solicita declaratoria de emergencia, y el titular de dicho organismo público adscrito al Ministerio de Defensa (MINDEF), hasta habría recibido la llamada del nuevo presidente a fin de terminar considerándolo.

INTENSAS LLUVIAS: ESTO ES LO QUE SE SABE DESDE EL INDECI ACERCA DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA PARA AREQUIPA

El segundo mes de cada año es verano en Perú, sin embargo la caída de precipitaciones líquidas de agua constante, suele presentarse con mayor intensidad en la costa norte, centro y sur debido a un Fenómeno El Niño que hoy viene golpeando Arequipa de manera puntual.

Ante los embates de la naturaleza que propician desborde de torrenteras e inundaciones sobre la ‘Ciudad Blanca’, resulta importante destacar que el Indeci ha actuado de inmediato, y tras recibir solicitud de declaratoria de estado de emergencia por lluvias, se encuentra evaluando esa posibilidad.

“El día viernes (20 de febrero) acudimos a un llamado del señor presidente ...“, reveló el jefe del Indeci, Luis Arroyo Sánchez, añadiendo en declaraciones brindadas para TVPerú Noticias, que “él está muy preocupado”, y por lo mismo la idea de implementar régimen de excepción en Arequipa, ahora resulta latente mientras “maquinaria trabaja contrarreloj para retirar el lodo acumulado”.

De acuerdo a la información compartida mediante nota de prensa, y tras las emergencias ocurridas durante la tarde del jueves 19 de febrero, la activación de quebradas e inundaciones en 16 distritos arequipeños, termina siendo reportada por parte de dicho organismo adscrito al MINDEF, y entre los cuales figuran los siguientes contabilizando la lamentable cifra de 2 muertos:

Alto Selva Alegre

Cayma

Cerro Colorado

Chiguata

Jacobo Hunter

José Luis Bustamante y Rivero

Mariano Melgar

Miraflores

Paucarpata

Pocsi

Sabandía

Sachaca

Socabaya

Uchumayo

Yanahuara

Cabe resaltar, que mediante redes sociales, y desde el Gobierno Regional de Arequipa, la solicitud de declaratoria de estado de emergencia ya se hizo efectiva, y ante las “intensas lluvias registradas este domingo 22 de febrero” por las cuales el Dr. Rohel Sánchez “dispuso de inmediato la habilitación de albergues temporales en Yanahuara, Sachaca, Campo Ferial Cerro Juli y coliseos universitarios”, y asimismo coordina la “entrega de carpas, frazadas y alimentos” en articulación con el propio Indeci.

LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE HAN FALLECIDO EN PERÚ Y DESDE DICIEMBRE 2025 COMO CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS

La ocurrencia de precipitaciones sobre territorio peruano, y regiones como Arequipa, hoy alerta a las autoridades locales y un Indeci que llama la atención por brindar el detalle acerca de la cantidad de personas fallecidas producto de huaicos, derrumbes, desbordes de ríos, inundaciones y otros peligrosos fenómenos naturales hasta febrero 2026.

De acuerdo a los datos brindados por parte de Andina, y entorno a las estadísticas del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad) que administra dicho organismo público, desde diciembre de 2025 un total de 68 decesos figuran registrados a nivel nacional, y ocurridos debido a intensas lluvias en los siguientes departamentos:

Ucayali, 14 personas fallecidas

Apurímac, 11 personas fallecidas

Junín, 7 personas fallecidas

Cusco, 6 personas fallecidas

Amazonas, 5 personas fallecidas

San Martín, Lima y Ayacucho, 4 personas fallecidas

Piura, Loreto y Cajamarca, 2 personas fallecidas

Puno, Huánuco y Áncash, 1 persona fallecida

Como parte del reporte dado a conocer oficialmente, el Indeci también revela que de diciembre 2025 al viernes 20 de febrero, tres personas han desaparecido, 8 mil 903 figuran damnificadas, y “13 mil 723 afectadas en sus medios de vida”.

En relación a los esfuerzos desplegados para brindar apoyo a afectados por lluvias en Arequipa, la información refiere que tras las emergencias ocurridas durante la tarde del jueves 19 de febrero, la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) se ha terminado llevando a cabo, y reportándose asimismo el fallecimiento de dos personas en los distritos de Cayma y Uchumayo.

OTRAS DE LAS CIFRAS QUE REPORTA EL INDECI TRAS LA OCURRENCIA DE LLUVIAS EN FEBRERO 2026

1,981 emergencias relacionadas con desastres provocados por precipitaciones pluviales.

Las viviendas destruidas ascienden a un total de 588.

3 mil 301 viviendas resultan inhabitables.

41 mil 647 viviendas han sido afectadas.