En los últimos días se generó gran polémica por el particular cruce de palabras que tuvieron Jefferson Farfán y Christian Cueva con Reimond Manco. La ‘Foquita’ y ‘Aladino’ recriminaron de manera irónica a ‘Rei’, luego de que este último criticara en una ocasión el rendimiento de Paolo Guerrero. Y, en esta oportunidad, el exJuan Aurich ha vuelto a encender la controversia. Aquí te contamos qué dijo exactamente el exjotita.

¿Se enciende nuevamente la polémica? A Reimond Manco le preguntaron si era mejor que Christian Cueva: esta fue su controversial respuesta

Manco fue sometido a las tradicionales preguntas con respuestas cortas por parte de Apuesto.com. Es entonces cuando le consultaron si se consideraba mejor que Cueva. Reimond, sin titubear, dijo que en su ‘prime’ era mejor que el exSao Paulo.

Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Reimond Manco

Esto, como se esperaba, generó todo tipo de reacciones en redes sociales. “¿Cuándo fue su prime?”, “Reimond en su prime es mejor que todos”, “Cuando estaba en su prime, al mismo Paolo le ganaba”, “Mejor que Cueva, imposible”.

¡Explotó! Reimond Manco le envió polémico mensaje a Paolo Guerrero: “¿Ahora quién es el criticado?”

“Hay un ‘9′ que hace un tiempo atrás jugaba en el extranjero y dijo que el nivel del fútbol peruano estaba por debajo del nivel donde él jugaba. Ese delantero vino acá, ¿Está marcando diferencia? ¿La está rompiendo? La boca castiga, eh. ¿Ahora quién es el criticado?”, señaló Reimond en “Cojo y Manco”.

Luego, el volante agregó: “Nadie duda de su jerarquía y su capacidad, pero, ¿Qué pasó? Como él nunca jugó ni debutó acá, no sabe lo que significa jugar en el fútbol peruano. Y minimizó, que es lo peor de todo, creo que no lo hizo con mala intención, pero repitió un poco de lo que siempre dice la prensa y la gente”.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el fútbol peruano?

Hace unos meses, cuando Guerrero todavía jugaba en LDU, se dirigió de una manera muy particular al nivel del fútbol peruano. “Estoy jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano y otros más. Yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo y con 39 años”, dijo en su momento el ‘Depredador’.

Reimond Manco contó cómo fue su primer día en Tarapoto tras fichar por Unión Comercio: “Extrañaba la comida de la selva”

En agosto cumple 34 años, y tras varios meses en “Cojo y Manco” vía YouTube luego de un breve paso por Copa Perú y hasta por la Kings League, Reimond Manco Albarracín vuelve al profesionalismo oficialmente para integrar el plantel de Unión Comercio, y ayudarlo a escalar posiciones que lo mantienen actualmente en el último lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto.

Gran sorpresa generó inicialmente que junto a Horacio Zimmermann hiciera notorio sus deseos por retornar a las canchas de fútbol, y hasta dirigiéndose directamente al presidente del ‘Poderoso de San Martín’, Freddy Chávez, quien parece haberlo escuchado y así definido su contratación en un momento difícil para el club sanmartinense.

Ahora para el Futbolero, Reimond Manco cuenta cómo fue su primer día en Tarapoto tras incorporarse a los entrenamientos de Unión Comercio con el objetivo de terminar el Apertura mejor posicionado, recordando que en la actualidad el conjunto que representa a la selva peruana es último teniendo tan solo 7 unidades de 39 posibles.

Tras su arribo a la región de San Martín, el ex ‘Jotita’ cuenta que fue recibido por Freddy Chávez, y antes de empezar a buscar departamento para vivir, almorzaron platos oriundos que dice haber extrañado mucho.