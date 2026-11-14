Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, en medio del fervor que se vive en el país por la visita del pontífice, un hecho anecdótico ocurrió cuando la comitiva del papa pasó junto a un bus del Metropolitano, protagonizando un momento que quedó registrado por uno de los pasajeros. El video no tardó en viralizarse en las redes sociales y generó diversas reacciones entre los usuarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

RICARDO GALLEGOS, CHOFER DEL METROPOLITANO, MOSTRÓ SU EMOCIÓN POR RECIBIR LA BENDICIÓN DEL PAPA LEÓN XIV

Durante un turno habitual de trabajo, Ricardo Gallegos nunca imaginó que viviría uno de los momentos más emotivos de su vida como conductor del Metropolitano. El emotivo encuentro ocurrió cuando el papa León XIV cruzaba la vía Expresa junto a su comitiva y coincidió con el paso del Expreso 8 que conducía el trabajador de la ATU. De hecho, esta ocasión sorprendió a los 160 pasajeros que viajaban en el servicio público, quienes tuvieron la oportunidad de recibir la bendición del pontífice y respondieron con una ovación al verlo pasar. Así, a través de las redes sociales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el chofer de 47 años contó que en ese momento sintió una gran emoción por ver de cerca al santo padre.

Asimismo, Gallegos, quien trabaja en el Metropolitano desde hace 15 años, consideró que el encuentro con el papa fue una coincidencia divina y agradeció a sus padres, quienes fallecieron el año pasado. “Estar a lado del papa ha sido algo único, muy hermoso, una sola vez en la vida pasa. Me emocioné mucho, los usuarios gritaban de emoción, pero tenía que seguir adelante en mi profesionalismo de conducir porque estaba llevando 160 pasajeros en el bus. Cuando coincidimos con el papa, los usuarios son los primeros que se dieron cuenta y gritaron ‘el papa, el papa’ y todos nos llenamos de emoción. A la altura de la estación México, el papa bajó la luna y nos dio su bendición”, dijo el conductor visiblemente emocionado.

¿QUIÉNES PODRÁN VIAJAR GRATIS EN LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA POR LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS?

En el marco de las últimas actividades del papa León XIV en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció una buena noticia para los miles de feligreses que asistirán a la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas (Surco): la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá acceso gratuito durante 24 horas. Es decir, desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, la Línea 1 ofrecerá viajes gratuitos, 142 recorridos adicionales y servicio ininterrumpido. De esta manera, los feligreses que viven lejos del recinto podrán trasladarse y asistir a la celebración eucarística sin inconvenientes.

Asimismo, el MTC dejó en claro que, durante la jornada de transporte gratuito, las boleterías y las máquinas de autoservicio permanecerán inhabilitadas, por lo que los usuarios no podrán comprar ni recargar sus tarjetas en ese momento. Finalmente, exhortó a los usuarios del tren a organizar sus desplazamientos antes de salir de casa, acudir a las estaciones con la debida anticipación y respetar las instrucciones del personal encargado de mantener el orden y la seguridad durante el recorrido. “El MTC se suma a este importante mensaje que brindará el Santo Padre en coordinación con la Línea 1, esta importante medida permitirá que, de manera gratuita, los usuarios puedan asistir con tranquilidad a la misa que se realizará en la Base Aérea de Las Palmas”, dijo el ministro Angello Tangherlini.