Por Manuel Gomez

Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, en medio del fervor que se vive en el país por la visita del pontífice, un hecho anecdótico ocurrió cuando la comitiva del papa pasó junto a un bus del Metropolitano, protagonizando un momento que quedó registrado por uno de los pasajeros. El video no tardó en viralizarse en las redes sociales y generó diversas reacciones entre los usuarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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