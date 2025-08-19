En medio de una ola de extorsiones y crímenes que afecta todos los días a los choferes formales de las empresas de transportes de Lima y Callao, los principales gremios del sector han convocado a un nuevo paro para este 21 de agosto. Ante la ausencia de resultados y medidas efectivas por parte del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso de la República frente al avance de las bandas criminales en la capital, persiste la preocupación por el incremento de la inseguridad ciudadana. De hecho, según la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, más del 80 % de las empresas de transporte pagan cupos, lo cual exponen sus vidas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS PARA ESTE 21 DE AGOSTO EN LIMA Y CALLAO?

Es bien sabido que el avance de la criminalidad golpea y somete a miles de peruanos trabajadores, quienes día a día arriesgan sus vidas para llevar el sustento a sus hogares. Incluso, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas reveló que cerca de 30 choferes fallecieron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 a manos de las bandas criminales. Por ello, con el objetivo de hacerse escuchar y que el Ejecutivo tome cartas en el asunto ante el avance del sicariato y la extorsión, Martín Valeriano, presidente de Anitra, anunció que se programó un nuevo paro de transportistas para este jueves 21 de agosto a partir de las 6:00 a. m.

El nuevo paro de transportistas será este jueves 21 de agosto a partir de las 6:00 a. m. en Lima y Callao.

No obstante, eso no es todo, pues, se dio a conocer que hasta ahora existen 449 empresas de la capital que confirmaron su participación en la paralización. Además, según el titular de Anitra, se espera que comerciantes de mercados, bodegueros y conductores de mototaxis también confirmen su asistencia a este paro. “No hemos sido atendidos por este Gobierno, a pesar de haber tenido varias reuniones. La situación sigue empeorando y no hay respuestas claras para frenar el avance de la criminalidad. Por ello, hemos decidido suspender el paro del 11 de agosto y convocar uno nuevo para el 21 de agosto”, dijo a los medios de comunicación.

“Efectivamente, habrá paro este jueves 21 de agosto. La indignación crece por las muertes recientes, incluyendo a dos cobradores más que han sido asesinados. Las empresas están pagando sumas exorbitantes en extorsión, lo que afecta directamente el sustento diario de quienes trabajan en esta industria”, sostuvo Miguel Palomino para La República. Es importante mencionar que, según el gremio de transporte, si no se llega a un acuerdo o se toman acciones de manera conjunta para la seguridad del sector, se planea realizar un paro nacional indefinido.