A pocas horas de la segunda vuelta electoral 2026, miles de ciudadanos se preparan para acudir a sus respectivos locales de votación para elegir al próximo presidente del Perú. Sin embargo, además de revisar su lugar de sufragio y cumplir con este deber cívico, muchos aún tienen dudas sobre lo que ocurre cuando una mesa no logra instalarse por la ausencia de alguno de sus integrantes. En estos casos, la normativa electoral establece procedimientos especiales para garantizar el inicio de la votación y evitar retrasos que afecten a los electores. Entre las consultas más frecuentes figura qué sucede cuando faltan miembros de mesa y las autoridades necesitan completar el grupo para poner en marcha el proceso electoral. Conoce quiénes pueden ser convocados para asumir esta responsabilidad, cuáles son las reglas previstas para estos casos y qué sanciones contempla la ley para quienes incumplan con esta obligación.

¿TE PUEDEN OBLIGAR A INTEGRAR UNA MESA SI ESTÁS HACIENDO FILA PARA VOTAR?

Sí. La legislación electoral contempla que, cuando una mesa de sufragio no cuenta con todos los miembros necesarios para funcionar, los electores presentes pueden ser convocados para cubrir las plazas vacantes. Esta disposición busca asegurar que la votación empiece con normalidad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin mayores demoras.

La norma también indica que las personas seleccionadas no pueden rechazar el encargo libremente. Si se niegan a asumir esa función, se exponen a una sanción económica que será registrada en la documentación electoral correspondiente.

(Foto: Ángela Ponce/GEC)

¿QUÉ OCURRE SI EL PRESIDENTE DE MESA NO LLEGA A SU LOCAL DE VOTACIÓN?

Cuando el presidente de mesa no se presenta, la organización interna se modifica para permitir que la mesa se instale. En ese caso, el segundo integrante asume la presidencia y los demás miembros ocupan los cargos necesarios para completar el grupo.

Si la ausencia es mayor y solo queda un miembro habilitado, este tendrá la facultad de elegir a ciudadanos de la fila para cubrir los puestos faltantes. De esta manera, la mesa puede iniciar sus actividades sin esperar la llegada de quienes no asistieron, según explica el diario Correo.

¿CUÁL ES LA MULTA POR NEGARSE A SER MIEMBRO DE MESA?

La legislación electoral establece una sanción de S/275 para quienes incumplan funciones relacionadas con la conformación de una mesa de sufragio. Este monto equivale al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente durante 2026.

La multa se aplica a los ciudadanos que fueron seleccionados previamente como miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes, y no se presenten a desempeñar la labor que les fue asignada durante la jornada electoral.

Asimismo, la misma sanción alcanza a los electores que sean convocados para completar una mesa debido a la ausencia de sus integrantes y decidan rechazar esa responsabilidad. Es decir, tanto quienes fueron designados con anticipación como aquellos que son elegidos entre las personas que esperan en la fila pueden recibir una multa de S/275 si no cumplen con la función requerida por las autoridades electorales.

Foto: Andina

¿CUÁNTO PAGAN QUIENES NO ACUDAN A VOTAR?

Las multas por no sufragar dependen de la clasificación económica del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad.

S/27.50 para distritos de pobreza extrema.

S/55 para distritos considerados pobres.

S/110 para distritos catalogados como no pobres.

El objetivo de esta diferenciación es adecuar la sanción a las condiciones económicas de cada jurisdicción.

¿QUÉ PASA SI NO VOTAS Y ADEMÁS NO CUMPLES COMO MIEMBRO DE MESA?

Las personas que fueron designadas como miembros de mesa y tampoco acuden a votar pueden acumular ambas penalidades. Esto significa que la multa por incumplir su labor electoral se suma a la sanción correspondiente por no emitir su voto.

Las autoridades recuerdan que mantener estas deudas pendientes puede generar inconvenientes para realizar diversos trámites administrativos. Por ello, recomiendan verificar oportunamente la situación electoral y regularizar cualquier pago pendiente mediante los canales autorizados.

¿DÓNDE CONSULTAR Y PAGAR UNA MULTA ELECTORAL?

Los ciudadanos pueden verificar si tienen deudas pendientes utilizando su número de DNI en las plataformas habilitadas por las entidades electorales. Una vez identificado el monto correspondiente, el pago puede efectuarse a través de los canales autorizados para cada proceso.

Entre las alternativas disponibles suelen encontrarse las agencias del Banco de la Nación y los servicios virtuales que las autoridades habilitan para facilitar la regularización de las multas electorales.

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