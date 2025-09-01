El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que, desde este 1 de septiembre, distintas zonas del país enfrentarán fenómenos meteorológicos de riesgo. La entidad difundió dos alertas oficiales que incluyen desde el descenso de temperaturas extremas en la sierra sur hasta un incremento significativo del calor diurno en otras regiones.

Estas condiciones podrían impactar directamente en la población, especialmente en quienes habitan en zonas de altura y en lugares expuestos a la radiación solar. Frente a ello, el organismo instó a tomar precauciones para evitar complicaciones en la salud y el bienestar. A continuación, te contamos qué alertó la entidad meteorológica.

¿CUÁL ES EL PRIMER FENÓMENO ADVIRTIDO POR EL SENAMHI?

El organismo anunció que en la sierra sur se presentarán temperaturas nocturnas muy bajas, que podrían descender hasta los -20°C en localidades ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Según Senamhi, este panorama estará acompañado de ráfagas de viento que rondarán los 50 km/h, además de cielos mayormente despejados que intensificarán la radiación ultravioleta durante el día.

¿QUÉ OTRO AVISO METEOROLÓGICO SE EMITIÓ?

De forma paralela, el Senamhi alertó sobre un aumento de la temperatura en horas del día, considerado de intensidad moderada. Este incremento irá de la mano con la disminución de nubosidad hacia el mediodía, lo que facilitará que la radiación solar alcance niveles más altos. Asimismo, se anticipan vientos que podrían llegar a los 45 km/h.

¿QUÉ REGIONES SE VERÁN AFECTADAS POR AMBAS ALERTAS?

Las zonas que enfrentarán descenso de temperaturas son:

Apurímac

Arequipa

Cusco

Moquegua

Puno

Tacna

En cuanto al incremento de la temperatura diurna, el Senamhi señaló que se presentará en: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura y Tacna.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DIO EL SENAMHI?

El organismo sugirió diferentes acciones según el fenómeno. Frente al calor, indicó mantenerse hidratado, vestir ropa fresca, usar bloqueador solar y cubrirse con sombrero, además de limitar la exposición directa al sol. En el caso del frío, recomendó abrigarse en capas, optar por espacios ventilados pero cálidos, consumir infusiones o bebidas calientes y prestar especial cuidado a grupos vulnerables como niños pequeños y adultos mayores.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

