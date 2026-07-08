Tras el agónico y vibrante partido en el que la Selección Argentina venció por 3 a 2 a Egipto para sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, la violencia y la falta de respeto empañaron los festejos en las tribunas. En las últimas horas, un video se volvió viral en redes sociales mostrando el repudiable momento en que un grupo de hinchas argentinos atacó con gestos obscenos al reconocido streamer estadounidense IShowSpeed.

El video viral que desató la polémica en redes sociales

La controversia estalló luego de que la cuenta oficial de clips del creador de contenido publicara el fragmento del tenso momento. En las imágenes compartidas en plataformas como X (anteriormente Twitter), se puede observar con claridad cómo varios fanáticos albicelestes, eufóricos por la victoria, identifican a la celebridad de internet y comienzan a realizarle gestos de índole obscena y provocaciones subidas de tono así como racistas aludiendo a un mono. El clip no tardó en acumular millones de reproducciones, generando una ola de indignación global.

🚨| WATCH: Speed faces a hostile reaction from Argentina fans in the stands after the full-time whistle, with supporters shouting at him and making aggressive gestures 😬🇦🇷 pic.twitter.com/KG7PJFodEF — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

¿Cómo reaccionó IShowSpeed ante la provocación de los argentinos?

Fiel a su estilo histriónico pero visiblemente incómodo por la falta de respeto, Speed reaccionó con incredulidad ante la actitud de los simpatizantes sudamericanos mirándolos sin decir nada. El creador de contenido, que ha estado viajando para presenciar los partidos más importantes del torneo, se vio sorprendido por la hostilidad gratuita de un sector de la hinchada argentina, considerando que el partido ante el combinado egipcio ya había concluido a favor de la Scaloneta.

Repudio masivo en la comunidad del streaming y el fútbol

El incidente no pasó desapercibido y abrió un intenso debate en las redes sociales. Mientras que algunos usuarios intentaron minimizar el hecho catalogándolo como parte del “folclore del fútbol”, la gran mayoría de la comunidad internacional —e incluso muchos hinchas argentinos— salieron a repudiar enérgicamente el comportamiento de los agresores. Los comentarios en la publicación original exigen sanciones ejemplares por parte de la FIFA y el uso del derecho de admisión para evitar que este tipo de conductas manchen la fiesta del fútbol.

Argentina clasificado a los cuartos de final

Argentina logró imponerse en un durísimo encuentro por 3-2 ante una selección de Egipto que vendió cara su derrota en estos octavos de final.

Con este resultado, el vigente campeón del mundo sigue en carrera para revalidar su título en Estados Unidos.