Selección chilena: ¿Qué se sabe de la continuidad de Eduardo Berizzo en La Roja?

El técnico argentino Eduardo Berizzo todavía no puede triunfar con la selección chilena ya que este viernes fue derrotada por 0-2 ante un superior Marruecos, el que tuvo un segundo tiempo espectacular para ponerse en ventaja con goles de Sofiane Boufal (de penal) y Abdelhamid Sabiri.

Asimismo, Ben Brereton y Arturo Vidal tuvieron las chances más claras para Chile con remates que fueron impedidos por los travesaños marroquíes. Pero más allá de eso, poco pudo realizar el combinado chileno ante su rival, el que se prepara para el mundial Qatar 2022.

¿QÚE DIJO CLAUDIO BORGHI SOBRE LA CONTINUIDAD DE EDUARDO BERIZZO EN LA SELECCIÓN CHILENA?

Tras la derrota, Claudio Borghi analizó la caída chilena: el ex DT de la Roja apuntó a un bajo nivel chileno, pero valoró que Berizzo esté probando cosas nuevas y pidió que se le deje trabajar. “No soy crítico de todo lo que ocurrió, algunas cosas me gustaron en cuanto a la planificación y el estilo que quería. En 18 minutos Chile atacó, se arriesgó ante un equipo en el papel mucho mejor, pero el problema es que los marroquíes no se equivocaron nunca”, comentó el Bichi.

“Un equipo no puede hacer una presión alta durante 20 minutos seguidos. Si tuviéramos jugadores formados así, quizás, pero hay que decir en algún momento el echarse atrás. Cuando haces una presión alta y no ganas las pelotas que quieres ganar, se desarma todo. ¿Quién está para eso? ¿Ben? ¿Alexis? ¿Vidal?”, dijo.

“Lo que nosotros no le estamos dando al DT son alternativas de alto nivel. Y lo que tiene que hacer es lo que está haciendo. Está con una Sub 20 en España, quizás pasando malos momentos, pero los jóvenes van ganando experiencia”, expresó.

“Yo te digo, yo tengo 20 años y me ponen contra un inglés que me pasa una y otra vez, yo aprendo. Si quiero jugar a nivel internacional, eso no le puede pasar. Se tiene que enfrentar a la realidad. Yo estoy preocupado por los resultados, pero el tipo está viendo situaciones nuevas y hay que dejarlo estar”, finalizó.

EL PRONUNCIAMIENTO DE EDUARDO BERIZZO ANTE LA DERROTA DE LA SELECCIÓN CHILENA

Después del partido ante Marruecos, el argentino brindó una conferencia de prensa y comentó: “El trámite del partido no nos fue favorable. Nuestra circulación de pelota era previsible, lenta y no encontramos los espacios. En líneas generales, la organización del rival nos impidió tener peso ofensivo, se nos hizo difícil prosperar en el campo”.

Y siguió: “Nos costó jugar y fuimos superados por un rival con velocidad, con gente técnica que generó mucho peligro. Necesitamos un mediocampo más dinámico, con situaciones de pase más claras. Nos costó encontrar el pase correcto y salir bien”.

Además se refirió al presente del combinado chileno, y dijo: “El partido de hoy nos muestra una realidad ante un equipo que, en dos meses, compite en un Mundial. Tenemos que reconocer lo que nos pasa, encontrar fórmulas, movimientos y posiciones para atacar con más claridad”.

Por último, afirmó: “Soy optimista en encontrar soluciones. Nuestro partido no fue bueno, nuestros movimientos fueron controlados por el rival. Hay que seguir trabajando, estamos en el inicio del proceso”.