Por Redacción EC

El invierno parece haber perdido su esencia y el calor comienza a imponerse con una intensidad inesperada. La combinación de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño y la reducida presencia de nubosidad está generando un escenario poco habitual para esta época del año. En varias zonas del país, el ambiente se vuelve cada vez más sofocante. Asimismo, las proyecciones apuntan a un aumento significativo de las temperaturas y en algunos lugares, los valores podrían alcanzar niveles extremos. Ante este panorama, el Senamhi activó una alerta roja por el incremento de las temperaturas durante el día cuyo aviso estará vigente desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto. La advertencia ha sido clasificada como de peligro extremo, lo que eleva la preocupación entre las autoridades y la población. Según se manifiesta, hasta 17 regiones del país se encuentran comprendidas dentro de esta alerta que, en ciertos sectores, los termómetros podrían marcar hasta 37 °C, una cifra inusual para el invierno peruano.