El invierno parece haber perdido su esencia y el calor comienza a imponerse con una intensidad inesperada. La combinación de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño y la reducida presencia de nubosidad está generando un escenario poco habitual para esta época del año. En varias zonas del país, el ambiente se vuelve cada vez más sofocante. Asimismo, las proyecciones apuntan a un aumento significativo de las temperaturas y en algunos lugares, los valores podrían alcanzar niveles extremos. Ante este panorama, el Senamhi activó una alerta roja por el incremento de las temperaturas durante el día cuyo aviso estará vigente desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto. La advertencia ha sido clasificada como de peligro extremo, lo que eleva la preocupación entre las autoridades y la población. Según se manifiesta, hasta 17 regiones del país se encuentran comprendidas dentro de esta alerta que, en ciertos sectores, los termómetros podrían marcar hasta 37 °C, una cifra inusual para el invierno peruano.

Conoce los lugares en donde esta alerta será mucho mayor para tomar precauciones en el cuidado de la piel

El calor comienza a extenderse con fuerza y mantiene en alerta a gran parte del país sobre todo en 17 regiones de la costa y la sierra se encuentran bajo vigilancia ante un episodio de temperaturas inusualmente elevadas. Las zonas más afectadas serían las localidades de la costa norte, donde los termómetros podrían alcanzar hasta 37 °C. El aviso meteorológico advierte que las jornadas más intensas se concentrarán durante los próximos tres días. El ambiente cálido podría sorprender incluso en pleno invierno.

Para el sábado 8 de agosto, el Senamhi prevé máximas de entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, de 24 °C a 30 °C en la costa central y de 23 °C a 34 °C en la costa sur. En la sierra norte se esperan temperaturas de hasta 32 °C y en la sierra central de hasta 29 °C. El domingo 9 las condiciones se mantendrán prácticamente sin cambios, con valores que volverán a rozar los 36 °C en el norte costero. La advertencia continuará vigente para las mismas 17 regiones y todo apunta a que el calor seguirá intensificándose antes de dar señales de retroceso. Asimismo, para el lunes 10 de agosto, el seguirá intenso el calor, aunque el área bajo alerta se reducirá a 12 regiones. Ese día se tendrá entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, 24 °C y 27 °C en la costa central y hasta 34 °C en la costa sur. Por otro lado, en la sierra norte se alcanzarán hasta 32 °C, en la sierra central 29 °C y en la sierra sur 27 °C.

¿Cuál es la razón por las cuales el calentamiento del mar origina esta alteración en el clima?

El incremento de las temperaturas responde a un conjunto de condiciones atmosféricas que favorecen un mayor calentamiento durante el día. Según explicó la entidad, la escasa nubosidad al mediodía, la intensa radiación ultravioleta (UV) y las ráfagas de viento están contribuyendo a este fenómeno. A ello se suma la influencia del fenómeno El Niño, que mantiene el mar peruano con temperaturas excepcionalmente elevadas y potencia el calor en amplias zonas del país.

El vocero del Enfen, Luis Vásquez, indicó a la agencia Andina que el océano registra anomalías térmicas de hasta 5.4 °C por encima de los promedios históricos. Ese exceso de calor se transmite de manera constante a la atmósfera, provocando que diversas ciudades de la costa presenten temperaturas entre 5 y 8 grados superiores a lo normal. Los valores más altos se reportan frente a San José, en Lambayeque, y Chicama, en La Libertad, mientras que Callao, Huacho, Chimbote, Paita y Tumbes también muestran anomalías cercanas a los 4 °C, lo que favorece la continuidad del calor en los próximos meses.

¿Qué recomienda Senamhi a la población para no sufrir los efectos del calor en pleno invierno?

El episodio de calor que afecta a diversas regiones del país estaría directamente vinculado con el persistente aumento de la temperatura del mar peruano. Así lo señalaron el Senamhi y el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), entidades que vienen monitoreando la evolución de este fenómeno. Las condiciones actuales favorecen un ambiente más cálido de lo habitual. El escenario mantiene bajo observación a amplias zonas del territorio nacional.

Frente a esta situación, el Senamhi recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. También instó a mantener una adecuada hidratación, usar protector solar, prendas de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV. La entidad pidió seguir de cerca los avisos oficiales, debido a que la alerta vigente corresponde a un nivel de peligro extremo. Las medidas preventivas resultan especialmente importantes para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.