Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, antes de la Santa Misa que presidirá el pontífice en la Base Aérea Las Palmas, la Hermandad del Señor de los Milagros anunció el itinerario que seguirá la imagen del Cristo Moreno por diversos distritos de Lima hasta llegar al recinto donde acompañará al papa. Este recorrido permitirá que numerosos feligreses puedan acercarse y participar de este encuentro con una de las imágenes religiosas más veneradas del país. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA Y POR DÓNDE PASARÁ EL SEÑOR DE LOS MILAGROS ANTES DE LLEGAR A LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LAS PALMAS?

Como parte de sus últimas actividades en el Perú, el papa León XIV presidirá una Santa Misa este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde se contará con aproximadamente más de 1,2 millones de personas. Ante ello, el Señor de los Milagros, una de las imágenes religiosas más emblemáticas del país, acompañará al santo padre durante la celebración eucarística. Por este motivo, se han definido las rutas que seguirá el Cristo Moreno y los cinco distritos (Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Surco) que recorrerá antes de llegar al recinto.

Así, según informó la Hermandad del Cristo Moreno, el recorrido del denominado Nazareno Móvil empezará a las 7:00 a. m. y comprenderá las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Bolivia, Paseo de la República y José Gálvez, así como el jirón Manuel Segura. Posteriormente, continuará por las avenidas Prolongación Iquitos, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano. En el tramo final, avanzará por las avenidas Surco y Paseo de la República hasta llegar a la avenida Soto Bermeo, desde donde ingresará a Las Palmas por la puerta 3 previsto a la 1:00 p. m.

¿QUIÉNES PODRÁN VIAJAR GRATIS EN LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA POR LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LAS PALMAS?

En el marco de las últimas actividades del papa León XIV en el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció una buena noticia para los miles de feligreses que asistirán a la Santa Misa de clausura, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas (Surco): la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá acceso gratuito durante 24 horas. Es decir, desde las 10:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre, la Línea 1 ofrecerá viajes gratuitos, 142 recorridos adicionales y servicio ininterrumpido. De esta manera, los feligreses que viven lejos del recinto podrán trasladarse y asistir a la celebración eucarística sin inconvenientes.

Asimismo, el MTC dejó en claro que, durante la jornada de transporte gratuito, las boleterías y las máquinas de autoservicio permanecerán inhabilitadas, por lo que los usuarios no podrán comprar ni recargar sus tarjetas en ese momento. Finalmente, exhortó a los usuarios del tren a organizar sus desplazamientos antes de salir de casa, acudir a las estaciones con la debida anticipación y respetar las instrucciones del personal encargado de mantener el orden y la seguridad durante el recorrido. “El MTC se suma a este importante mensaje que brindará el Santo Padre en coordinación con la Línea 1, esta importante medida permitirá que, de manera gratuita, los usuarios puedan asistir con tranquilidad a la misa que se realizará en la Base Aérea de Las Palmas”, dijo el ministro Angello Tangherlini.