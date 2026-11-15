Por Redacción EC

Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmite un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, antes de la Santa Misa que presidirá el pontífice en la Base Aérea Las Palmas, la Hermandad del Señor de los Milagros anunció el itinerario que seguirá la imagen del Cristo Moreno por diversos distritos de Lima hasta llegar al recinto donde acompañará al papa. Este recorrido permitirá que numerosos feligreses puedan acercarse y participar de este encuentro con una de las imágenes religiosas más veneradas del país. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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