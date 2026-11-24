Una escena cotidiana se repite cada vez que el calor aumenta: el pronóstico anuncia 28 °C, pero basta con poner un pie en la calle para sentir que la temperatura es mucho más elevada. Esta diferencia tiene una explicación y recibe el nombre de sensación térmica, un indicador que refleja cómo percibe el organismo las condiciones del ambiente. Aunque suele confundirse con la temperatura real, ambos conceptos tienen significados distintos.

Factores como la humedad, el viento, la exposición directa al sol y las características del entorno pueden modificar la percepción del frío o del calor. Por ello, comprender cómo funciona la sensación térmica resulta especialmente importante durante las temporadas de altas temperaturas. Cuando alcanza niveles elevados, no solo provoca incomodidad, sino que también puede favorecer la deshidratación y aumentar las posibilidades de sufrir agotamiento por calor.

¿Qué es la sensación térmica? A veces puede ser que baje o suba aunque no haya sol

Aunque el termómetro marque una temperatura determinada, el cuerpo humano puede experimentar una realidad muy distinta. La sensación térmica es precisamente esa temperatura aparente que percibimos como resultado de las condiciones meteorológicas y la reacción de nuestro organismo. Así, el calor o el frío que sentimos no siempre coincide con los grados que registra el ambiente. Por ejemplo, una ciudad con 30 °C y elevados niveles de humedad puede sentirse mucho más sofocante, especialmente cuando el viento apenas circula.

Durante los días fríos ocurre un fenómeno similar, pero en sentido contrario: las ráfagas de viento aceleran la pérdida de calor corporal y hacen que la temperatura parezca mucho más baja. Estas variaciones explican por qué no basta con consultar el termómetro para conocer las condiciones que enfrentamos al salir de casa. Por ello, los especialistas en meteorología analizan distintos factores ambientales para calcular la sensación térmica y comprender cómo influye en las personas.

Conoce los factores que influyen en la sensación térmica en una ciudad o una región

La sensación térmica no depende de un solo elemento, sino de una combinación de factores que pueden intensificar el calor o el frío que experimentamos a diario. Uno de los más importantes es la humedad ambiental, pues cuando sus niveles son elevados, el sudor tarda más en evaporarse y el organismo pierde capacidad para refrescarse. A esto se suma la velocidad del viento, que en jornadas calurosas puede aliviar la sensación de bochorno, pero durante el invierno acelera la pérdida de calor corporal.

Otro factor determinante es la radiación solar, ya que la exposición directa a sus rayos incrementa el calor que recibe nuestro cuerpo, haciendo que permanecer bajo el sol resulte mucho más sofocante que estar a la sombra. También influye la temperatura del entorno: superficies como el concreto, el asfalto y los techos absorben energía durante el día y posteriormente la liberan, elevando el calor en los espacios cercanos. Así, incluso después de varias horas, las calles y construcciones pueden conservar temperaturas elevadas.

Sin embargo, no todas las personas experimentan estas condiciones de la misma manera. La edad, el estado físico, la hidratación y hasta la ropa que utilizamos pueden modificar la respuesta del organismo frente a las variaciones ambientales. También influye la actividad que realizamos, pues el esfuerzo físico incrementa la producción de calor corporal. Por esta razón, una misma temperatura puede resultar tolerable para alguien, mientras que para otra persona representa una condición de mayor incomodidad y riesgo.

¿Cuáles son los lugares con mayor percepción de calor en cualquier región en la que se esté?

La sensación térmica no se experimenta de la misma manera en todos los rincones de una ciudad. Mientras algunos espacios permiten soportar mejor las altas temperaturas, otros concentran el calor y dificultan que el organismo se refresque. Esto ocurre, por ejemplo, en las ciudades costeras, donde la combinación de humedad y temperaturas elevadas genera una persistente sensación de bochorno. Una situación similar se presenta en calles rodeadas de cemento y asfalto, superficies que absorben el calor durante el día y lo liberan progresivamente.

El panorama puede volverse aún más intenso en lugares sin árboles ni áreas de sombra, donde los rayos solares impactan directamente sobre las personas. Las playas y los espacios abiertos también representan escenarios de mayor exposición al calor cuando no existe protección frente a la radiación solar. Dentro de las viviendas, las habitaciones con poca ventilación y techos de calamina pueden convertirse en ambientes sofocantes. Incluso los vehículos estacionados bajo el sol acumulan calor rápidamente y alcanzan temperaturas peligrosas en su interior.

En ciudades como Lima, estas diferencias se hacen evidentes durante las jornadas de intenso calor, cuando la humedad, la radiación solar y las características de cada zona modifican la percepción de la temperatura. Así, caminar por una avenida rodeada de edificios puede resultar mucho más sofocante que permanecer en un parque con abundante vegetación. La sensación térmica, por tanto, no solo depende de las condiciones meteorológicas, sino también del entorno en el que transcurre nuestra vida cotidiana.

¿Cuáles son los efectos de la sensación térmica en el organismo sin importar la hora?

Cuando el calor aumenta considerablemente, el organismo comienza a trabajar más para conservar su temperatura interna alrededor de los 37 °C. Para lograrlo, activa mecanismos naturales como la sudoración y el incremento del flujo sanguíneo hacia la piel, que permiten liberar el exceso de calor. Sin embargo, cuando las condiciones ambientales dificultan este proceso, el cuerpo puede verse sobrepasado y comenzar a manifestar señales de alerta. Entre las primeras consecuencias aparecen la deshidratación, provocada por la pérdida de líquidos, y el agotamiento por calor, que puede causar debilidad, mareos, náuseas, dolor de cabeza y sudoración excesiva.

A estos problemas se suman los calambres musculares, que suelen presentarse durante o después de realizar actividad física en ambientes calurosos. No obstante, el mayor peligro es el golpe de calor, una emergencia médica que ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura. Además, permanecer expuesto durante periodos prolongados a temperaturas elevadas puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales. Las personas más vulnerables requieren especial atención, pues las consecuencias del calor pueden representar un riesgo importante para su salud.