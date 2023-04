La ruptura sentimental mediática que marcó la pauta de las tendencias y viralizaciones debido a las interpretaciones musicales y el escándalo sobre una supuesta infidelidad, fue la que protagonizaron Gerard Piqué y Shakira. Algunos meses después de sus sonadas colaboraciones con Bizarrap y Karol G, la artista nacida en Barranquilla decidió mudarse junto a sus hijos, y dejar España, y por primera vez su exsuegra apareció públicamente para contar detalles sobre su vida profesional e inevitable vida personal. Te contamos cuál fue el pedido que le hizo Montserrat Bernabéu a un programa televisivo, y de qué forma se refirió a su entorno más íntimo conformado también por su hijo y nietos.

¿CUÁL FUE EL FAVOR PEDIDO POR LA MAMÁ DE GERARD PIQUÉ ENTORNO A SHAKIRA?

El 15 de abril, Ricard Ustrell, periodista catalán y director de La Manchester, tuvo en su set de TV3 a una de las personalidades más buscadas e importantes del mundo de la salud, y por su entorno, también ligada al entretenimiento y la farándula.

Montserrat Bernabéu de 60 años es la madre de Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y creador de la Kings League, exsuegra de Shakira, abuela de Milan y Sasha, y la misma persona que ejerce en el Instituto Guttmann el cargo de directora asistencial, y que aceptó la invitación del programa Col·lapse.

Durante casi 20 minutos, la también Co-directora de la Fundación Guttmann, que en varios pasajes de la tormentosa relación que tuvo su hijo con la cantante colombiana estuvo involucrada por aparentemente haberla callado o tratado mal en algún momento, y no llevarse bien con ella, fue entrevistada por Ricard Ustrell para contestar preguntas de todo tipo, y sin duda el tema vinculado a su trato con Shakira, y mediática separación iba a ser abordado.

Sin embargo, y según información vertida por el diario español La Vanguardia, Montserrat Bernabéu le habría pedido por favor a la producción de Col·lapse que el enfoque del diálogo televisivo no esté dirigido hacia interrogantes específicas acerca de su vida privada, y con ello evitar brindar declaraciones que generen polémica.

La especialista en Medicina Física y Rehabilitación que labora en Guttmann desde 1993, se presentó en televisión catalana solo algunos días después de que Shakira opte por cambiar de aires y viajar a Estados Unidos para empezar una nueva vida junto a los hijos que tiene en común con Gerard Piqué.

“Como todo el mundo tengo mi vida profesional y personal, pero de mi vida privada sólo hablo con mi entorno”, enfatizó en un tramo de la entrevista con Ricard Ustrell, y terminó marcando distancia entre su perfil público y profesional y las cosas que la rodean, indicando que “cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabéu”.

Como parte de la entrevista en Col·lapse, Montserrat Bernabéu también tuvo tiempo para emocionarse casi al borde las lágrimas, y recordar un episodio difícil y traumático que vivió viendo jugar a Gerard Piqué.

¿QUÉ RECUERDO LE CAUSÓ TRISTEZA A MONTSERRAT BERNABÉU SOBRE LA ETAPA DE FUTBOLISTA DE GERARD PIQUÉ?

La mamá de Gerard Piqué evitó referirse al tema mediático relacionado a la familia que tuvo su hijo con Shakira, pero sí habló sobre uno de los momentos más complicados que le tocó vivir siendo su espectadora en el Camp Nou.

En el año 2012, el 24 de abril exactamente, Montserrat Bernabéu vio en vivo y en directo cómo Piqué caía al césped blaugrana luego de un choque aéreo involuntario con el marfileño Didier Drogba, 9 del Chelsea en aquel entonces, en un partido válido por la vuelta de las semifinales de la Champions League.

“Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi, no muy buena me vino a la cabeza”, contó en principio la madre de Piqué sobre ese instante en el que a pesar del golpe, “él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba”.

Finalmente, y con visible tristeza porque fueron minutos inquietantes, Montserrat Bernabéu recordó que Gerard “estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante”.