Shakira es una de las cantantes latinoamericanas más populares del mundo gracias a éxitos como “Te felicito” y “Waka waka”. Pero lo que pocos saben es que se graduó de la Universidad de Pensilvania con una licenciatura en Filosofía y habla seis idiomas: español, inglés, portugués, italiano, árabe y catalán. ¿Qué idioma utiliza la cantante para comunicarse con sus hijos?

Tras haber vacacionado recientemente en México, la cantante colombiana Shakira reveló en una entrevista, el idioma que usaba para comunicarse con Milán y Sasha. Aunque los niños viven en un país donde se habla catalán, se comunican en español la mayor parte del tiempo y a veces en inglés.

Shakira es una de las artistas latinas más completas del mundo. La colombiana sobresale no solo en su arte, sino también en sus estudios. En una entrevista con periodistas colombianos compartida por fans del canal de YouTube ‘Somos Shaki’, la barranquillera reveló que para comunicarse con sus hijos Sasha y Milán, habla dos idiomas: español e inglés. “Es en español la mayor parte del tiempo, pero a veces me hablan en inglés”, explicó la celebridad. También aclaró que no le gusta que sus hijos se comuniquen con ella en una mezcla de dos idiomas (spanglish).

¿Qué idioma prefiere Shakira al momento de grabar?

Shakira es colombiana de nacimiento, por lo que su lengua materna es el español. Aunque muchos consideran que su segundo idioma es el inglés, la cantante barranquillera admite haber estudiado portugués antes que otro idioma.

En este sentido, a intérprete de “Te felicito, qué bien actúas” añade que el cerebro humano se adapta fácilmente a la combinación de varios idiomas. “Ciertas palabras nos resultan más fáciles que otras, por ejemplo, el inglés es un idioma muy especializado”, dijo Shakira. “En el estudio, es mucho más fácil para mí comunicarme en inglés”, añadió la cantante. De todos modos, fuera del trabajo, los colombianos usan mayoritariamente el español, “Mi idioma nativo gobierna”, dijo.