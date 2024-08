Shirley Arica ha vuelto a tomar protagonismo en las redes sociales luego de ser mencionada en una reciente controversia que involucra al Christian Cueva. Todo empezó cuando Pamela López, expareja del futbolista, reveló una lista de presuntas infidelidades del jugador, donde aparece el nombre de la modelo peruana. Ante esta situación, Shirley Arica no tardó en responder y aclarar su vínculo con el deportista mediante sus plataformas digitales. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA RESPECTO A CHRISTIAN CUEVA?

En una serie de publicaciones en Instagram, Shirley Arica aclaró que no tiene ninguna relación con Christian Cueva. La modelo explicó que el asunto ya había sido aclarado anteriormente, pero que ante la revelación de una lista de mujeres vinculadas al futbolista donde aparece su apellido, se vio obligada a salir al frente para repetir su versión.

La modelo también lamentó que no se haya emitido el episodio de “El valor de la verdad” (EVDV) en el que abordó el tema. “Me hubiese gustado que saliera el episodio que grabé en EVDV para que se aclaren muchas dudas, pero lamentablemente no salió. No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora”, afirmó tajantemente.

Por otro lado, Arica se animó a mencionar que su único acercamiento con el volante peruano fue en una reunión con otras figuras del espectáculo, sin que hubiera ninguna conversación personal o relación entre ambos. En esta línea, aseguró que no hay pruebas que demuestren una conexión más allá de un encuentro ocasional, y afirmó que si hubiera tenido alguna relación con él, lo habría admitido sin problema.

“Si es que alguien confirma ello, que saque sus pruebas. A las pruebas me remito, pero no hay porque lo he visto solo una vez en mi vida y no hubo un coqueteo. (...) Si hubiese estado con él, lo digo, normal, porque he estado con puro feo, pero no con él”, expresó Shirley.

¿QUÉ NOMBRES APARECEN EN LA LISTA DE PRESUNTAS INFIDELIDADES DE CHRISTIAN CUEVA?

En una entrevista con Magaly Medina, Pamela López mencionó que su aún esposo Christian Cueva había tenido una relación secreta con Melissa Klug, ex pareja de su amigo Jefferson Farfán. Este aspecto sorprendió a muchos, ya que Klug es una figura conocida en el ámbito público y su vínculo con Cueva había sido desconocido hasta ahora.

Además de Melissa Klug, Pamela López proporcionó una lista de nombres de celebridades vinculadas con las infidelidades de su esposo. En una conversación de WhatsApp que compartió la madre de los hijos del deportista, aparece Cueva confirmando sus vínculos con varias figuras del espectáculo, entre ellas Pamela Franco, Shirley Arica, Chris Soifer, Macarena Gastaldo y Alexandra Méndez.

Sin embargo, López también indicó que también hubo infidelidades del mediocampista con otras mujeres fuera de la farándula, llamadas Ingrid y Nena, entre 2013 y 2015.

¿QUÉ SUCEDE ACTUALMENTE ENTRE PAMELA LÓPEZ Y CHRISTIAN CUEVA?

La relación entre Christian Cueva y Pamela López comenzó en 2011, cuando el futbolista jugaba para el Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres. Pamela, quien ya era madre soltera de una niña llamada Fabianna, y Cueva consolidaron su relación a lo largo de una década, culminando en una emotiva celebración de matrimonio en 2019. Durante este tiempo, Pamela se dedicó al cuidado de su hogar y sus hijos, mientras manifestaba abiertamente su fe cristiana en redes sociales.

La relación de Cueva y López se caracterizó por el cariño y respeto mutuo, con el futbolista expresando públicamente su admiración hacia Pamela en varias ocasiones. Sin embargo, la historia de amor se vio empañada tras las denuncias de Pamela contra Cueva por agresión física y psicológica, revelando también problemas de infidelidad que marcaron un punto crítico en su matrimonio.