Por Redacción EC

En el marco del Fenómeno El Niño, especialistas informaron que las condiciones climáticas podrían experimentar variaciones debido a la evolución de este evento, cuya probabilidad de afectar al país se aproxima al 99 %. De hecho, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) alertó también sobre el inicio de un fenómeno a nivel global, el cual provocará un aumento inusual en la temperatura de la superficie del mar y podría intensificarse en los próximos meses, generando impactos negativos en nuestro país. Frente a esta preocupante situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este evento climático se agravaría en las próximas semanas, generando una serie de efectos en diversas zonas del territorio nacional como en la agricultura, la pesca y el abastecimiento de alimentos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.