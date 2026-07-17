La aspirina se ha convertido en un medicamento clave que es empleado para aliviar el dolor, reducir la fiebre y disminuir la inflamación. Así, en dosis bajas, también se utiliza para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en pacientes con indicación médica. Sin embargo, su consumo debe realizarse bajo supervisión profesional, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado y provocar efectos adversos a nivel gastrointestinal. Frente a este popular medicamento, ha surgido la duda entre muchas personas sobre si su consumo puede ayudar a reducir la presión arterial o si es recomendable para quienes padecen hipertensión. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿LA ASPIRINA AYUDA A BAJAR LA PRESIÓN ARTERIAL?

Según Cleveland Clinic, compartido por Infobae, la creencia de que la aspirina ayuda a reducir la presión arterial surge de interpretaciones erróneas sobre sus efectos. Si bien este medicamento actúa sobre los vasos sanguíneos, previene la formación de coágulos y disminuye la inflamación, no está indicado como tratamiento para la hipertensión arterial. De esta manera, el estudio señaló que este fármaco no es adecuado para tratar problemas del corazón y su uso sin supervisión médica puede aumentar el riesgo de sangrado y otras complicaciones.

A pesar de que antes los especialistas recomendaban el uso diario de aspirina en ciertos pacientes tras un infarto o accidente cerebrovascular, las evidencias más recientes llevaron a restringir esta práctica debido al equilibrio entre sus beneficios y riesgos que puede producir en el organismo. “Desde la perspectiva de la prevención primaria, la aspirina ya no suele recomendarse por los riesgos asociados con el sangrado en el tracto gastrointestinal”, explicó el cardiólogo de Cleveland Clinic, Luke Lafiin.

¿CÓMO BENEFICIA CAMINAR A “PASO DE ABUELO”?

A través del podcast de Adhgym, compartido por Clarín, destacados entrenadores señalaron que diversas investigaciones demuestran que caminar de manera regular ofrece beneficios para la salud más amplios de lo que habitualmente se piensa. En el caso de una caminata a “paso de abuelo” permite quemar alrededor de 350 calorías en 40 minutos, mientras que hacerlo a un paso más rápido puede elevar el gasto energético hasta unas 600 calorías al día, lo que equivale a aproximadamente 78 000 calorías en un año. Asimismo, especialistas destacan que trotar a paso moderado ayuda a quemar calorías, favorece la salud cardiovascular, mejora la circulación y reduce el estrés. Sin embargo, recomiendan acompañar esta práctica con una alimentación equilibrada y hábitos saludables.