Los recientes terremotos registrados en la región vuelven a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante un sismo. (Foto: Andina)
Los recientes terremotos registrados en la región vuelven a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante un sismo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los recientes terremotos registrados en la región vuelven a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante un sismo, especialmente en un país como Perú, donde estos eventos no pueden predecirse y pueden ocurrir en cualquier momento.

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