Falta menos de dos semanas para el estreno de "Spider-Man: No Way Home" y el entusiasmo por la nueva aventura del héroe arácnido no puede estar más en lo alto. En anticipación para su estreno el 16 de diciembre en el Perú, y su 'avant premiere' un día antes, imágenes del material promocional de la cinta han sido difundidas por fans ansiosos de cualquier información sobre la cinta. (Foto: Sony Pictures)