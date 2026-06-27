Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante estos partidos se produzcan una serie de acontecimientos anecdóticos que llaman la atención de más uno. En esta oportunidad, un reconocido streamer uruguayo se volvió viral en redes sociales tras reaccionar a un error del portero Fernando Muslera en el partido frente a España, correspondiente a la fase de grupos. Esto no solo derivó a la eliminación de la selección charrúa, sino que también generó una ola de criticas contra los jugadores y el comando técnico. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.