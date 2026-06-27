El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, luego de varias jornadas de eliminatorias que otorgaban cupos a la cita mundialista, 48 equipos lograron clasificar y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Así, en medio de una fiesta mundialista, es común que durante estos partidos se produzcan una serie de acontecimientos anecdóticos que llaman la atención de más uno. En esta oportunidad, un reconocido streamer uruguayo se volvió viral en redes sociales tras reaccionar a un error del portero Fernando Muslera en el partido frente a España, correspondiente a la fase de grupos. Esto no solo derivó a la eliminación de la selección charrúa, sino que también generó una ola de criticas contra los jugadores y el comando técnico. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE UN STREAMER URUGUAYO TRAS EL ERROR DEL PORTERO FERNANDO MUSLERA EN EL MUNDIAL 2026?

Este viernes 26 de junio, la selección uruguaya vivió una noche amarga luego de que fuera eliminada en la última fecha por la fase de grupos contra España. Más allá de las múltiples reacciones que se generó entre los hinchas celestes, un reconocido streamer, identificado como Fabri, explotó durante una transmisión en vivo en su plataforma oficial debido al error del portero Fernando Muslera, el cual fue determinante en la eliminación de su selección. Como era de esperarse, el youtuber, visiblemente conmocionado, mostró su enojo y no dudó en lanzar fuertes calificativos contra el arquero y el equipo de Bielsa, generando miles de reproducciones. “Ay, el gol que se come Muslera otra vez, mira como el gol que se come Muslera. No tenemos arquero, hermano. No podemos estar jugando este tipo de partidos”, expresó.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE SPEED TRAS EL PRIMER GOL DE CRISTIANO RONALDO EN EL MUNDIAL 2026?

El pasado 23 de junio se vivió una de las jornadas históricas para el mundo del fútbol, luego de que Cristiano Ronaldo se convirtiera en el primer y único jugador en anotar en seis mundiales consecutivos con 10 goles, ampliando aún más su legado en la historia del fútbol. Así, con su doblete en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán en el Mundial 2026, el delantero continúa demostrando que se mantiene vigente en el deporte rey, despertando el entusiasmo y la admiración de miles de aficionados de todas partes.

En ese sentido, uno de sus fanáticos más acérrimos, Speed, no dudó en celebrar desde su palco con gran alegría uno de los tantos de ‘El Bicho’ durante el primer tiempo en el NRG Stadium. A través de una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de YouTube, el estadounidense registró cada detalle del encuentro, donde no dejó de saltar de felicidad por los goles de Cristiano e incluso se colgó de una de las barandas del estadio. Asimismo, protagonizó, junto a los hinchas lusos, el popular grito de CR7: ¡Siiuuu!