Tras la denuncia pública del actor Santiago Alarcón en sus redes sociales, en la cual denunciaba que un joven lo estaba acosando asegurando que era hijo suyo, y que la presunta madre era Shakira, en medio de una entrevista del programa de farándula Lo sé todo, emitido por Canal 1, el supuesto hijo dio su versión ante el país. Esto es lo que se sabe.

“Me dijo te voy a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? No le da vergüenza, no de la pena, si yo quiero saber todo, para que él me diga la verdad, yo estoy grave de salud... Temo por mi vida, porque él me amenazo y delante de mi amigo. Claro, yo temo por mi vida”, manifestó el joven en la entrevista, indicando lo que, según él, habría pasado con Santiago Alarcón durante el fin de semana anterior, momento en el que el actor decidió hacer la denuncia pública.

¿QUÉ DIJO SOBRE SANTIAGO ALARCÓN, EL SUPUESTO HIJO?

Hay dos razones, la primera un recuerdo de niño cuando tenía cuatro años, el fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró... entonces yo me cogí de un poste, y me jaló así, duro, y me miró a los ojos. Esa mirada nunca se me olvida”, comenzó afirmando el joven señalado, afirmando que sabía que era adoptado y que este era su primer recuerdo de Alarcón.

Además, continuó afirmando que había escuchado a sus padres adoptivos hablar sobre el “tema” justo cuando se emitía la reconocida serie, El man es Germán, la cual protagonizó Alarcón.

“Mucho tiempo después, cuando tenía 12 o 13 años, mis papás adoptivos, cuando él estaba en la serie El man es Germán, y yo sin querer, sin querer, escuché todo, exactamente, que él era mi papá y que estaba por las nubes y que me iban a llevar a verlo para que él se diera cuenta cómo estaba”, afirmó en medio de la entrevista para el medio citado, indicando que tuvo un encuentro con el actor mientras estaba en su adolescencia.

“Ese tipo llegó, me miró de arriba a bajo, no sé cómo me reconoció. Reconoció a mi papá. Yo tenía como 13 años. Se puso rojo, verde, morado, amarillo y se fue”, afirmó el joven, que hasta el momento no ha revelado su nombre, pero el programa lo identifica como Pedro.

TUTELA DE LOS 800 MILONES DE PESOS

“Lo que que pasa es que él está confundiendo todo, hubo una tutela hace cuatro años que yo le pedí una prueba de paternidad, yo me confié de una persona que decía que ella era mi mamá, y yo le creí y me confié, y la puse ahí por error... La tutela la negaron y eso se quedó ahí, yo respeté esa tutela. Decía que yo le pedía 800 millones de pesos por daños y perjuicios, daños a la moral, abandono, pero no es ninguna extorsión”, explicó el joven mostrando algunos documentos que sustentarían su posición.

“Yo nunca le puse un arma encima para extorsionarlo, eso es difamación. Mucha gente ha comentado cosas que no son, difamando sin saber qué fue lo que pasó”, aseguró el joven, agregando que no tenía ninguna prueba científica que pudiera comprobar que él era hijo de Santiago Alarcón.

“El dice que yo lo acosé, eso es mentira. Yo sí fui un par de veces a dejar el número para que él me contactara para hacer la prueba de paternidad”, aseguró el joven al medio citado con respecto al presunto acoso del que estaría siendo víctima el actor.

Consultando sobre si había buscado a su supuesta madre, Shakira, el joven dijo que no lo había hecho como parte de su custodia indebida y que actualmente no tenía forma de mantener su relación con la cantante colombiana por vínculo materno.

En su discurso, llegó a afirmar que Alarcón debería darle el dinero que pidió para compensar su abandono de niño y su larga negación de las pruebas de paternidad.