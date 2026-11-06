Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese sentido, tras el inicio de noviembre 2026, una serie de terror adolescente llamada ‘The Body’, que tendrá solo ocho capítulos en la plataforma, ha captado la atención de los amantes del suspenso y el misterio. A pocos días de su estreno, esta producción estadounidense presenta una propuesta que combina elementos sobrenaturales, ceremonias religiosas y suspenso. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE ‘THE BODY’ EN NETFLIX?

Una de las series más esperadas por los amantes del terror juvenil y el suspenso es ‘The Body’, cuyo estreno está programada para este miércoles 11 de noviembre en Netflix. Esta producción estadounidense, dirigida por Quinn Shephard, Kevin Phillips y Gina Gammell, contará con ocho episodios en los que promete combinar el miedo con el fanatismo religioso. Pues, la trama sigue a las integrantes de las Lions, un equipo de baile de una escuela católica, cuyas vidas cambian inesperadamente después de participar en una ceremonia de iniciación durante la celebración de Halloween.

A partir de entonces, comienzan a experimentar una serie de sucesos inquietantes y escalofriantes. En tanto, las capitanas Anya Butler y Elise Zakaria organizan un ritual para Grace Franklin, una nueva integrante del equipo, que incluye el consumo de drogas y una invocación religiosa. Tras la ceremonia, las estudiantes comienzan a tener visiones y ver fenómenos inexplicables que despiertan el temor en el pueblo. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, salen a la luz secretos que podrían estar relacionados con la desaparición de Grace, conforme comparte Sensacine.

¿ QUÉ SERIE DE SUSPENSO SE HA CONVERTIDO EN LA MÁS VISTA EN NETFLIX?

Se trata de ‘El intercambio’ (’A Couple of Lies’), una serie sueca de suspenso psicológico que llegó a Netflix el 30 de octubre y está compuesta por cuatro episodios, con una duración de entre 38 y 48 minutos cada uno. Esta producción europea ha cautivado al público y se ha convertido en la más vista en 21 países de la plataforma. Y es que, la trama sigue a dos matrimonios que deciden intercambiar sus viviendas durante las vacaciones; sin embargo, lo que parecía una experiencia tranquila pronto se transforma en una situación inquietante y escalofriante.

Carl y Helene, una pareja de Estocolmo cuyo matrimonio atraviesa una crisis y que viaja a Sicilia para alojarse en la villa de Adam y Scarlett. No obstante, al llegar descubren que la casa no se parece a las fotografías y comienzan a sospechar que sus propietarios ocultan algo raro. Por su parte, Adam y Scarlett se instalan en una moderna casa ubicada en el archipiélago de Estocolmo, donde están con vecinos misteriosos y un vestidor cerrado con llave. Estos inquietantes hallazgos despiertan las sospechas de ambas parejas y dan paso a una trama marcada por la vigilancia, la manipulación y los secretos, conforme comparte ES diario.