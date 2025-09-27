Hoy diversos aspectos son analizados por expertos, siendo en este caso puntual los psicólogos quienes evalúan comportamientos y rasgos propios de personas que llevan a cabo acciones o movimientos de manera inconsciente sobre todo. En ese sentido, el hecho de perfumarse todos los días representa un diagnóstico que especialistas remarcan en analizar tomando en consideración factores como la memoria olfativa al momento de escoger fragancias, por ejemplo, entre otros explicados hasta de manera científica.

ESTO REVELA LA PSICOLOGÍA ACERCA DE LAS PERSONAS QUE SE PERFUMAN TODOS LOS DÍAS

A partir de los olores podemos identificar alimentos y reconocer a las personas, además de convertirse en un poderoso estímulo de emociones y recuerdos ligados a la memoria que estarían activándose una vez que nos echamos perfume, por ejemplo.

Es así como desde la perspectiva psicológica, esta acción puntual caracterizada por rociarnos de fragancia de pies a cabeza en algunos casos, pondría en evidencia que tu personalidad podría estar vinculada a la creación de rutinas que aportan estabilidad emocional, y asimismo terminar reflejando necesidades afectivas muy puntuales.

La generación de sensaciones de confort o seguridad es lo que también plantean los especialistas para explicar las razones detrás de dicho comportamiento que si bien no representa algo malo, debería hacernos tomar conciencia sobre la cantidad de perfume empleada diaria o constantemente.

Con respecto al uso de fragancias, la opinión generalizada por parte de psicólogos, hace hincapié asimismo en que tanto la autoestima como la seguridad personal representan el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos a los cuales de manera inconsciente, podemos estar recurriendo una vez que nos aplicamos fragancias o esencias aromáticas todos los días.

LA PSICOLOGÍA TAMBIÉN SE REFIERE A TU PERSONALIDAD SI TE GUSTA AYUDAR A LOS CAMAREROS A LEVANTAR LA MESA

La atención en restaurantes puede verse reflejada a través del trato recibido por parte de los denominados camareros, conocidos en Perú como aquellos mozos que algunas veces son ayudados a recoger los platos de la mesa, y según la psicología hoy plantea varias incógnitas referentes a la personalidad de quien realiza esta acción puntual.

Al respecto, te contamos que desde el punto de visa analítico, Beatriz González de Somos Psicólogos, considera a dicha conducta como un simple gesto cotidiano que podría estar revelando tanta empatía como altruismo, propia conciencia o hasta necesidad de control.

“Este tipo de actitudes puede ser reflejo de varios rasgos de personalidad y valores”, refiere la especialista mediante artículo difundido por parte de Men’s Health, el medio donde además precisa que ayudar a los meseros a recoger la mesa tras consumir en restaurante, representaría “un patrón que se extiende a muchas pequeñas acciones cotidianas” tales como “dejar la butaca limpia al salir del cine, no dejar basura en el asiento del tren”, entre otras caracterizadas por la limpieza.

Asimismo, y “quien ayuda a un camarero sin que se lo pidan lo hace porque percibe que ese pequeño gesto puede suponer un alivio en su trabajo, aunque sea mínimo”, manifiesta Beatriz González de Somos Psicólogos, dando a conocer que así también el altruismo podría estar implicado como factor desencadenante de tan llamativa “decisión de actuar en beneficio de otros sin esperar nada a cambio”.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE NOS MORDAMOS LOS LABIOS AL HABLAR? ESTO REVELA LA PSICOLOGÍA AL RESPECTO

Nuestra de manera de actuar tiende a evidenciar hasta la búsqueda de bienestar, y reflejar así la intención de hacerle sentir a otra persona un estado de ánimo puntual con solamente apretar los labios con los dientes.

De acuerdo a información especializada compartida, las personas que se muerden la boca al hablar o expresarse, denotan tanta tensión como inquietud y hasta nerviosismo, pudiendo demostrar también, según la psicología, cierta atracción por quien tenemos al frente.

Cabe resaltar asimismo, que dicho movimiento en particular, muchas veces realizado de manera inconsciente, tiende a interpretarse además como un signo de preocupación o ansiedad que de acuerdo al contexto, puede mostrarte siendo moderado y concentrado a la vez.

A propósito del tema, te revelamos que el análisis de nuestros desplazamientos a nivel conductual recae sobre aquellos especialistas que como parte de su profesión, terminan revelando las razones detrás de acciones instintivas realizadas con frecuencia, y explicar así concretamente el motivo que nos hace cruzar las piernas, por ejemplo.

McGraw Hill Education es una editorial que publica obras científicas, y hoy interviene para referirse a la comunicación no verbal, y ese leguaje complementario a las palabras que terminan reflejando nuestro estado emocional con tan solo un movimiento.

“La postura es el modo en que se mantiene el cuerpo cuando estamos de pie, caminando, sentados o acostados”, conceptualiza dicho medio especializado, analizando de manera puntual el desplazamiento de las piernas que suelen evidenciar rasgos concretos vinculados a incertidumbre y cierto desequilibrio.

A continuación, te compartimos los detalles según McGraw Hill Education, y esa explicación basada en la comunicación no verbal de acuerdo a la psicología:

PIERNAS CRUZADAS

- Esta postura corporal demuestra inseguridad o timidez.

PIERNAS SEMIABIERTAS

- Esta postura corporal demuestra una inseguridad evidenciada al momento que una vez sentados, enroscamos los pies alrededor de las patas de la silla.

PIERNAS ESTIRADAS

- Postura de prepotencia.

UNA PIERNA DELANTE Y OTRA DETRÁS

- Postura que denota estrés.

Cabe resaltar, que la comunicación no verbal es un fenómeno paralingüístico por el cual se transmite información sin hacer uso del habla, considerando aspectos como el contacto visual, expresiones faciales, gestos, y las propias posturas que adoptamos muchas veces de manera inconsciente.