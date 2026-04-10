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¿Te pueden impedir votar tener una fotografía antigua en el DNI? Esto dice Reniec | Foto: Andina
¿Te pueden impedir votar tener una fotografía antigua en el DNI? Esto dice Reniec | Foto: Andina
Por Redacción EC

La proximidad de los Elecciones Generales 2026 ha reavivado el temor entre miles de ciudadanos de ser rechazados en las urnas debido a la apariencia que muestran en sus documentos de identidad. Ante el registro de más de 33 mil adultos que todavía figuran con retratos de su infancia o adolescencia en el sistema, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha emitido un pronunciamiento definitivo para blindar el derecho al sufragio y calmar las dudas sobre la validez de estos registros. Esta medida no solo busca facilitar la jornada para quienes no renovaron su imagen a tiempo, sino también establecer las reglas claras sobre el uso de documentos vencidos y las condiciones estrictas para los votantes en el exterior. Descubre los detalles de la normativa oficial que garantiza tu voto este domingo y las razones por las que una foto antigua no será obstáculo para ejercer tu derecho ciudadano.

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