La proximidad de los Elecciones Generales 2026 ha reavivado el temor entre miles de ciudadanos de ser rechazados en las urnas debido a la apariencia que muestran en sus documentos de identidad. Ante el registro de más de 33 mil adultos que todavía figuran con retratos de su infancia o adolescencia en el sistema, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha emitido un pronunciamiento definitivo para blindar el derecho al sufragio y calmar las dudas sobre la validez de estos registros. Esta medida no solo busca facilitar la jornada para quienes no renovaron su imagen a tiempo, sino también establecer las reglas claras sobre el uso de documentos vencidos y las condiciones estrictas para los votantes en el exterior. Descubre los detalles de la normativa oficial que garantiza tu voto este domingo y las razones por las que una foto antigua no será obstáculo para ejercer tu derecho ciudadano.

¿ES MOTIVO DE IMPEDIMENTO ELECTORAL CONTAR CON UNA IMAGEN INFANTIL EN EL DOCUMENTO?

El Reniec ha subrayado que la presencia de una foto antigua en el padrón no anula la facultad de votar de un ciudadano. Esta situación ocurre simplemente porque el elector omitió realizar la renovación de su imagen antes de que la lista oficial de votantes quedara cerrada.

Aunque existen más de 103 mil personas en esta condición, y solo una tercera parte logró actualizar su registro a tiempo, la institución garantiza que la identidad del votante se encuentra plenamente acreditada, desvirtuando así cualquier teoría falsa sobre supuestos “votos de niños”, según informa RPP.

¿SE PUEDE VOTAR CON EL DNI VENCIDO O ANTIGUO?

De manera excepcional, se ha permitido que los ciudadanos puedan votar con el DNI vencido o próximo a vencer hasta el 12 de abril de 2026. Esta medida busca asegurar que más personas puedan participar en el proceso electoral. Asimismo, el DNI azul sigue siendo válido, aunque no cuente con chip, siempre que permita identificar correctamente al votante.

¿CUALES SON LAS REGLAS PARA LOS PERUANOS QUE RADICAN EN OTROS PAÍSES?

Para los electores que viven fuera del territorio nacional, la posibilidad de votar depende exclusivamente de la dirección que figure en su DNI físico. Si el domicilio registrado sigue siendo una ubicación dentro del Perú, el ciudadano está obligado a votar en el local asignado en dicha zona peruana, sin posibilidad de hacerlo en un consulado.

Es fundamental recordar que no se aceptan pasaportes ni formatos digitales del DNI; la única vía legal es presentar el documento físico. Además, cualquier cambio de residencia gestionado después de octubre de 2025 no tendrá validez para este proceso electoral, pues el padrón ya es inalterable.

Estos son los horarios oficiales en los que puedes recoger tu DNI en Semana Santa 2026. (Foto: Diario El Peruano)

¿CÓMO SABER DÓNDE TE TOCA VOTAR?

La ubicación de tu centro de votación depende directamente del domicilio registrado en tu DNI. Para conocer el lugar asignado, puedes consultar la siguiente plataforma oficial habilitada por las autoridades electorales: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio. Aquí también podrás verificar si fuiste designado como miembro de mesa y otros detalles importantes sobre tu participación.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR O NO CUMPLIR COMO MIEMBRO DE MESA?

Las consecuencias financieras por ausentarse de las urnas se determinan según la zona de residencia del votante, con escalas que se sitúan entre los 27.50 y los 110 soles, dependiendo del nivel socioeconómico del distrito.

Por otro lado, la responsabilidad es mayor para quienes fueron designados como autoridades de mesa; en caso de inasistencia injustificada, estos deberán abonar una suma de 275 soles.

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