La psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por consiguiente, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha estudiado las consecuencias negativas que podría traer dormir con el televisor encendido, lo cual no solo afectaría la salud física, sino también la mental. Ante esta investigación, los internautas han reaccionado mostrando interés por conocer el significado de esta práctica habitual. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE DORMIR CON LA TELEVISIÓN PRENDIDA, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

Es habitual que una persona se quede dormida tras un largo día con la televisión encendida mientras ve algún programa. Sin embargo, para el departamento de Neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, esto podría tener graves consecuencias para la salud si se mantiene el sonido del aparato y una exposición prolongada a la luz. De esta manera, según la investigación, esta situación puede generar estrés en el sistema cardiovascular y, como resultado, incrementar el riesgo de hipertensión, enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares.

#television #apnea #insomnio ♬ original sound - remify @remify.mx 📺 ¿Tienes una televisión en tu recámara? Puede parecer inofensiva, pero podría estar saboteando tu descanso sin que te des cuenta… 🔵 La luz azul que emite la pantalla bloquea la melatonina, la hormona que nos ayuda a dormir. 🧠 Y si además sueles dormirte viendo series, tu cerebro empieza a asociar tu cama con estar alerta, no con descansar. Resultado: peor calidad de sueño y más riesgo de insomnio. 👉🏼 Lo ideal es ver la TV fuera de la recámara. Pero si no puedes quitarla, al menos: ✅ Apágala 30 minutos antes de dormir ✅ Baja el brillo ✅ Usa lentes con filtro de luz azul ✨ Tu descanso es sagrado. Ayúdale a tu cuerpo a reconocer que es hora de soñar, no de seguir viendo capítulos. 💬 ¿Tú duermes con la tele prendida? ¿Crees que afecta tu sueño? Cuéntanos en los comentarios. #fyp

Inclusive, para la coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, María José Martínez Madrid, sostuvo que el cerebro puede interpretar la luz artificial como si fuera natural, lo que reduce la producción de melatonina, hormona esencial para un sueño reparador. Eso no es todo, estímulos breves, como encender la luz para ir al baño o ir a tomar agua, pueden influir también en este proceso, conforme comparte El Tiempo. “El sistema circadiano es el encargado de organizar todos los ritmos que tienen lugar en nuestro cuerpo; entre ellos, el de sueño-vigilia. Sin melatonina, no vamos a poder conciliar el sueño o va a ser más superficial, fragmentado y con más despertares”, explicó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS BENEFICIOS DE BEBER AGUA ANTES DE DORMIR?

Según la Clínica Mayo, beber agua durante la noche puede contribuir a mantener una adecuada hidratación y favorecer procesos como la digestión. No obstante, es posible desarrollar nicturia, una condición caracterizada por la necesidad de despertarse para orinar durante la noche, lo que podría afectar el descanso. Por su parte, la National Sleep Foundation señala que ingerir más de 90 mililitros de líquidos justo antes de descansar incrementa la probabilidad de despertarse a altas horas de la madrugada, por lo que recomiendan reducir el consumo general de líquidos entre dos y cuatro horas antes del descanso.

Asimismo, entre los beneficios de ingerir agua que destaca la revista médica The Lancet se encuentran el mantenimiento de una adecuada hidratación, una buena función renal, la regulación de los ciclos de sueño, el favorecimiento de la digestión y la posible reducción del hambre en la noche, lo que evita la ingesta de alimentos antes de acostarse. Por último, desde la Fundación Española del Corazón señalan que cerca del 78 % de las personas no alcanza la ingesta adecuada de agua en el día, lo que puede derivar en problemas digestivos, como el estreñimiento, y afectar la calidad del descanso nocturno, conforme comparte El Universal y El País.