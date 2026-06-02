Por Redacción EC

La psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por consiguiente, en esta oportunidad, esta disciplina académica ha estudiado las consecuencias negativas que podría traer dormir con el televisor encendido, lo cual no solo afectaría la salud física, sino también la mental. Ante esta investigación, los internautas han reaccionado mostrando interés por conocer el significado de esta práctica habitual. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.