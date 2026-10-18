Panamá vivió uno de los momentos más críticos de su historia el pasado 9 de octubre, cuando un fuerte terremoto causó daños en la infraestructura, incluidos establecimientos, iglesias y viviendas. De hecho, la Caja de Seguro Social informó que el sismo, que se sintió en varias partes del país, dejó varios damnificados y una víctima mortal, cuya pérdida conmocionó a todo la población. Frente a esta situación, el Instituto de Geociencias de la UP continúa reportando los movimientos telúricos registrados en distintas zonas del territorio, con información sobre la hora de cada evento, su magnitud, profundidad y ubicación del epicentro. Este monitoreo permite a las autoridades locales seguir de cerca la evolución de las réplicas en ciudades como Coiba, Tonosí, Santa Fe y Puerto Armuelles. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ÚLTIMOS SISMOS REPORTADOS POR EL INSTITUTO DE GEOCIENCIAS EN PANAMÁ

El pasado 9 de octubre, Panamá registró un fuerte terremoto cuya magnitud fue estimada en 7,2 por las autoridades locales, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó inicialmente una magnitud de 7,7. El epicentro se ubicó cerca de la comunidad de La Pitaloza, en la península de Azuero, una zona situada en el sur del país. Si bien es cierto, este fuerte movimiento telúrico dejó una decenas de heridos, la Caja de Seguro Social de Panamá informó que una mujer identificada como Elena Barría, de 68 años, falleció a causa de las heridas y contusiones que sufrió durante el sismo, convirtiéndose en la primera víctima mortal de este desastre natural, según compartió CNN. “Acompañamos a todos quienes la conocieron, reconociendo la fortaleza y entereza que demostraron tanto la paciente como sus familiares durante este difícil proceso”, publicó el organismo estatal a través de un comunicado.

Asimismo, el país lamenta no solo la pérdida humana y los 6 174 damnificados, sino también los daños materiales, entre ellos las cerca de 1 744 viviendas destruidas en las zonas afectadas por los cientos de réplicas registradas durante las últimas semanas. Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino anunció la creación de una comisión de alto nivel para coordinar la asistencia a los perjudicados y expresó su agradecimiento a los países que han ofrecido y enviado ayuda al país. Mientras tanto, el Instituto de Geociencias de la UP, entidad encargada de monitorear la actividad sísmica, ofrece información actualizada sobre los movimientos telúricos registrados en los últimos días a través de su plataforma oficial (LINK). En ella, la población puede consultar datos como la fecha, la hora local, la profundidad, la magnitud y la región donde ocurrió cada evento.