El calendario marca una nueva estación y este martes 22 de septiembre, a las 7:05 p. m., la primavera hará su ingreso oficial. El equinoccio de septiembre señalará astronómicamente el comienzo de esta etapa en el hemisferio sur. Lima recibirá la estación con temperaturas que podrían ubicarse por encima de lo habitual para esta época. Sin embargo, el cambio no llegará de golpe a las calles de la capital. El cielo limeño todavía podría conservar parte de su tradicional aspecto gris a pesar del Fenómeno El Niño.

En la costa peruana, septiembre suele mantener jornadas nubladas y temperaturas moderadas pese al inicio de la primavera. El verdadero cambio comienza a percibirse poco a poco, conforme avanzan las semanas y el sol gana mayor presencia. Octubre y noviembre suelen marcar el momento en que el incremento térmico se hace más evidente en Lima. Así, la nueva estación avanzará de manera gradual sobre la capital. Entre nubes, claros y tardes más cálidas, la primavera irá tomando su lugar.

Senamhi explica cómo será la primavera 2026 debido a los cambios climáticos del Fenómeno El Niño

La primavera llegará oficialmente este martes 22 de septiembre a las 7:05 p. m., pero en Lima el cambio de estación podría sentirse con mayor intensidad en las próximas semanas. De acuerdo con el Senamhi, los termómetros de la capital podrían alcanzar los 30 °C durante el inicio de esta nueva etapa. La tendencia, además, apunta hacia jornadas cada vez más cálidas conforme avance el calendario. Hacia diciembre, los registros podrían superar los 31 °C e incluso llegar a los 32 °C. El calor comienza así a ganar terreno en las calles limeñas.

Según explicó el especialista del Senamhi, Yuri Escajadillo, las temperaturas más elevadas se presentarían entre el mediodía y las 3 de la tarde. Mientras tanto, los amaneceres mantendrían valores cercanos a los 18 °C y 19 °C, antes de que el calor se intensifique durante el día. El panorama será progresivo y la sensación térmica también podría incrementarse. “Y hacia fines de año, en diciembre, no descartemos que superemos los 31 °C o 32 °C en la capital”, señaló Escajadillo. La primavera limeña promete, de esta manera, despedir el año con jornadas marcadas por temperaturas más altas.

El Fenómeno El Niño ha generado temperaturas elevadas durante el invierno que está por concluir

Las temperaturas elevadas que acompañarán el inicio de la primavera no llegan por casualidad. El especialista del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó que este escenario está vinculado al contexto climático generado por el fenómeno El Niño. Sus efectos ya se hicieron notar durante el invierno que está a punto de terminar, dejando jornadas más cálidas de lo habitual en distintos puntos del país. Ahora, con el cambio de estación a la vuelta de la esquina, estas condiciones podrían prolongarse. El calor, así, se convierte en uno de los protagonistas de los próximos meses.

Escajadillo describió el panorama como un comportamiento anómalo de la primavera y recordó que existen antecedentes que permiten establecer algunas comparaciones. Según el especialista, las condiciones actuales presentan similitudes con las registradas durante 1997, aunque en determinadas zonas de la costa peruana los valores ya superan los observados aquel año. El escenario climático mantiene, por ello, la atención sobre la evolución de las temperaturas. La primavera comienza con señales poco habituales. Y el termómetro podría seguir marcando cifras elevadas conforme avance la estación.

Los primeros días de la primavera todavía se mantendrán algunas condiciones propias del invierno

La primavera llegará con diferencias marcadas entre los distritos de Lima Metropolitana. En las zonas cercanas al litoral, como Callao, Cercado de Lima, Breña y Jesús María, los termómetros oscilarían entre los 19 °C y 30 °C. Mientras tanto, el calor podría sentirse con mayor intensidad en los sectores alejados del mar. La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho registrarían valores de entre 18 °C y 31 °C. Hacia el cierre del año, incluso podrían superarse los 32 °C en algunos puntos.

Pero el cambio de estación no borrará de inmediato la huella del invierno limeño. Durante los primeros días de primavera todavía se esperan mañanas con cielo cubierto y presencia de nubosidad. En los distritos próximos al litoral, además, podrían aparecer episodios ocasionales de garúa o llovizna. El gris habitual de la capital todavía tendrá algunos capítulos por delante. Poco a poco, el sol irá ganando espacio y las temperaturas comenzarán a elevarse.

El Niño Costero podría continuar hasta abril de 2027, con mayor probabilidad de magnitud fuerte

El Pacífico ecuatorial vuelve a calentarse y el fenómeno El Niño muestra señales de fortalecimiento. Los pronósticos apuntan a más de 90 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte, con anomalías superiores a 3 °C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental. Este calentamiento no queda limitado al océano, pues también puede modificar la circulación atmosférica. Sus efectos pueden sentirse a miles de kilómetros de distancia, alterando patrones de lluvia y temperatura. El escenario climático mantiene así la atención sobre los próximos meses.

En el Perú, la mirada se concentra especialmente en el comportamiento del mar y las precipitaciones. El ENFEN prevé que El Niño Costero podría extenderse hasta abril de 2027, con mayor probabilidad de una magnitud fuerte y sin descartar un escenario extraordinario hacia finales de 2026. Para el verano 2026-2027 se anticipan lluvias por encima de lo normal, principalmente en la costa norte y central, elevando el riesgo de inundaciones y desbordes. El calentamiento también puede reducir el afloramiento de aguas frías y nutritivas, con consecuencias para los ecosistemas y la actividad pesquera. Así, El Niño vuelve a poner al clima peruano frente a un escenario de vigilancia.

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