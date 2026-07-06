El partido de fútbol entre las selecciones de Brasil y Noruega por el Mundial 2026 dejó un momento histórico que ya le está dando la vuelta al mundo, y esta vez el protagonista no fue un futbolista. El carismático actor Terry Crews reapareció ante las cámaras y revivió uno de los momentos más icónicos de la cultura pop al interpretar a todo pulmón “A Thousand Miles”, el éxito de Vanessa Carlton.

Bastaron solo unos segundos para que los miles de aficionados presentes en el estadio y millones de usuarios en redes sociales viajaran en el tiempo hacia el año 2004, recordando la legendaria comedia "¿Y dónde están las rubias?" (“White Chicks”).

El regreso de Latrell Spencer: Terry Crews canta “A Thousand Miles”

Durante una entrevista a nivel de cancha, justo frente a la efusiva hinchada de Noruega, Terry Crews demostró que los años no pasan por él. Al escuchar los primeros acordes de “A Thousand Miles”, el actor no dudó en meterse en la piel de su inolvidable personaje, Latrell Spencer.

Con la misma energía, gestos y pasión que inmortalizó en la pantalla grande, Crews cantó el tema viral, desatando la euforia de los fanáticos que no podían creer lo que estaban presenciando.

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🎬 El actor Terry Crews estuvo presente en el encuentro entre Brasil vs. Noruega y revivió su mítico canto de ¿Y dónde están las rubias? pic.twitter.com/cvKEFq9F3l — Franco (@FrabaOk) July 6, 2026

El actor se quita la camiseta en vivo

Por si el momento musical no fuera suficiente para encender el ambiente, el actor de “Brooklyn Nine-Nine” decidió elevar la temperatura del estadio. Para mostrar su total apoyo y contagiar de ánimo a la tribuna, Terry Crews se quitó el polo en plena transmisión en vivo, presumiendo su increíble condición física y desatando los gritos de la fanaticada noruega.

La escena original de la película donde Latrell Spencer canta en el auto es considerada uno de los momentos más graciosos y memorables del cine de comedia de los 2000.

El video viral de Terry Crews que ‘rompe’ el internet

Como era de esperarse, los asistentes al encuentro no tardaron en sacar sus teléfonos celulares para documentar el momento. En cuestión de minutos, los videos de Terry Crews antes del Brasil vs. Noruega inundaron plataformas como TikTok, X (antes Twitter) e Instagram, sumando millones de reproducciones y volviéndose tendencia global.

Una vez más, Crews demuestra por qué es uno de los actores más queridos de Hollywood, capaz de transformar un protocolo previo a un partido de fútbol en un auténtico show de entretenimiento puro.