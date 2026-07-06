El antesala del partido entre Brasil y Noruega se robó el show de la mano de Terry Crews, quien desató la locura de los fanáticos recreando el momento más recordado de la película "¿Y dónde están las rubias?". (Foto: X / Paramount)
El antesala del partido entre Brasil y Noruega se robó el show de la mano de Terry Crews, quien desató la locura de los fanáticos recreando el momento más recordado de la película "¿Y dónde están las rubias?". (Foto: X / Paramount)
Por Paolo Valdivia

El partido de fútbol entre las selecciones de Brasil y Noruega por el Mundial 2026 dejó un momento histórico que ya le está dando la vuelta al mundo, y esta vez el protagonista no fue un futbolista. El carismático actor Terry Crews reapareció ante las cámaras y revivió uno de los momentos más icónicos de la cultura pop al interpretar a todo pulmón “A Thousand Miles”, el éxito de Vanessa Carlton.

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