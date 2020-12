3 de 5

Diana in her own words (2017). El documental revela fragmentos de entrevistas secretas en las que Diana de Gales cuenta detalles sobre su matrimonio falido y su turbulento paso por el reino británico. Las conversaciones se dieron en el marco de un libro (Diana: su verdadera historia, 1992) que estaba trabajando el periodista Andrew Morton. (Foto: Netflix)