Una de las series más prometedoras de HBO Max estrenó generando gran conmoción en los fanáticos de los videojuegos. Se trata de The Last of Us, el videojuego hecho serie que se desarrolla en una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. ¿Qué es lo que ocurrió en el nuevo episodio que se estrenó esta semana? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

QUÉ FUE LO MÁS IMPORTANTE DEL NUEVO EPISODIO DE THE LAST OF US

Según un análisis de El Comercio, el capítulo empieza con lo que aparenta ser el origen de la infección y pandemia ya que estamos en Tailandia y las fuerzas militares se llevan a una bióloga para que pueda estudiar a un infectado. Esta le dice al militar que es Cordyceps pero que no afecta a humanos hasta que le presentan el cadáver de una persona infectada con el hongo completamente vivo.

Esto hace que salga del lugar de la infección y hable con el jefe militar, al cual le da como única solución el exterminio del lugar lanzando una bomba en la ciudad para que así no quede nadie y no se propague el hongo.

Pasamos con Ellie, Joel y Tess, que llegan a una parte de la ciudad donde hay muchos infectados, pero para poder seguir avanzando, tienen que ingresar al hotel principal en donde se dan cuenta que el camino que querían tomar estaba con muchos cuerpos que los iban a perseguir, por lo que deciden cambiar de táctica y apostar por el camino corto, sin saber que esto pudo haber sido más ‘caro’.

El camino corto era por el museo, aquí Ellie ve un cuerpo reciéntemente muerto, pero de una forma distinta a las demás, los arañazos son diferentes a las mordidas por lo que Joel le dice a las chicas que se callen y no hagan nada de bulla y esto es porque luego conoceríamos a uno de los enemigos más peligrosos de “The Last of Us”, los ‘chasqueadores’, los cuales no pueden ver pero sí escuchar.

Joel, Ellie y Tess se ven envueltos en peleas con tres ‘chasqueadores’ que terminan siendo derrotados por Joel y sus armas, saliendo vivos del lugar y llegando al punto de encuentro donde iban a recoger a Ellie para hacer el intercambio, pero al entrar a un hall, se dieron cuenta que todos estaban muertos.

Tess se pone a gritar y Ellie se da cuenta de que ella está infectada, pero Tess vio también que el hongo en ella avanzaba extremadamente rápido, pero a Ellie no, dejando en claro que Ellie es inmune y dándole el encargo a Joel de cuidarla y salvar a todos los que pueda.

Es aquí donde ocurre la separación de nuestros protagonistas. Joel y Ellie salen del lugar porque una horda de infectados llegó y uno de estos comienza a besar a Tess para pasarle el hongo por completo y Tess consigue explotar todo el lugar por la gasolina que estaba tirada.

El capítulo termina con Joel asentando la cabeza y yéndose, mientras que Ellie no sabe qué más hacer y se siente confundida, mirando a Joel caminar.

QUÉ ES THE LAST OF US

The Last of Us principalmente es un videojuego de terror y de acción y aventura desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. La trama describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales.

Uno de los aspectos centrales de la narrativa del juego viene dado por el vínculo entre sus protagonistas, interpretados por los actores Troy Baker y Ashley Johnson.

Su revelación en diciembre de 2011 generó una considerable expectativa por parte del público, principalmente por la reputación de la desarrolladora con las series de Crash Bandicoot y Uncharted. Tras su estreno se hizo acreedor de críticas mayormente favorables que elogiaron aspectos como la narrativa, la mecánica de juego, el diseño visual y sonoro, la caracterización de los personajes y la forma en la que se representan los personajes femeninos.

De igual manera The Last of Us gozó de considerables ventas que lo ubicaron como la mejor recepción comercial de un juego original desde L.A. Noire en 2011 y el título más rápidamente vendido de la consola ese año, además de obtener más de 240 premios en su haber como el «Mejor juego del año».

A principios de 2020 HBO anunció el desarrollo de una serie de televisión a cargo de Druckmann y Craig Mazin, cuyo estreno ocurrió en enero de 2023.

QUÉ ES HBO MAX

HBO Max es un servicio de streaming propiedad de Warner Bros y Discovery que se lanzó en Estados Unidos el 27 de mayo de 2020, en América Latina y el Caribe el 29 de junio de 2021 y en Andorra, España y los países nórdicos el 26 de octubre de 2021, con la ambición de expandirse en Europa y Asia.

Según los últimos datos registrados por HBO Max, hasta el 31 de marzo del 2022, la plataforma contaba con 76.8 millones de usuarios en todo el mundo.

HBO Max fue creado principalmente para albergar contenido del grupo de canales premium HBO, aunque también sirve como plataforma de difusión de las producciones de Warner Bros. Discovery en general y, además, ofrece contenido adicional de empresas terceras y producciones originales para la plataforma, conocidas como Max Originals.