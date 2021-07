9 de 10

"'The Suicide Squad' es una película que no siempre puede lograr sus ideas más grandes y audaces, pero no es el refrito que su título sugiere. En cambio, le da a su audiencia más para pensar que cualquier reciente adaptación de historieta cómica", escribe la crítica de Thrillist Ester Zuckerman. (Foto: DC Comics/Warner Bros.)