Por Redacción EC

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los católicos, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del Santo Padre tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su llegada al país. Por ello, a pocos días de la multitudinaria misa que el Pontífice celebrará en la Base Aérea Las Palmas, el Arzobispado de Lima oficializó el procedimiento y anunció a la empresa encargada de distribuir las entradas gratuitas para los fieles que asistirán a esta histórica celebración, marcada por la fe y la unión. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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