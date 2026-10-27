Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los católicos, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano informara sobre la recuperación favorable del Santo Padre tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar, muchas instituciones y organizaciones continúan con la preparación para su llegada al país. Por ello, a pocos días de la multitudinaria misa que el Pontífice celebrará en la Base Aérea Las Palmas, el Arzobispado de Lima oficializó el procedimiento y anunció a la empresa encargada de distribuir las entradas gratuitas para los fieles que asistirán a esta histórica celebración, marcada por la fe y la unión. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO CONSEGUIR ENTRADAS GRATUITAS PARA LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS Y QUÉ REQUISITOS DEBES CUMPLIR?

En una conferencia de prensa, la comisión general de la visita apostólica del papa León XIV anunció que las entradas gratuitas y nominadas para la Santa Misa que se desarrollará en la Base Aérea Las Palmas (Santiago de Surco) estarán disponibles del 5 al 8 de noviembre a través de la empresa encargada Ticketmaster Perú. Asimismo, el Arzobispado de Lima indicó que el recinto recibirá a los fieles desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, quienes deberán presentar su DNI y entrada (físico o digital) para asistir a la celebración eucarística del papa, programada para el lunes 16 a las 10:30 a. m. Por consiguiente, te presentamos el paso a paso para acceder a las tiques de forma sencilla y eficaz:

Crear una cuenta: Ingresa a la plataforma desde un celular o una computadora e inicia sesión si ya tienes una cuenta activa.

Ingresa a la plataforma desde un celular o una computadora e inicia sesión si ya tienes una cuenta activa. Selecciona el evento: Elige la opción “Santa Misa en la base aérea Las Palmas” o accede a través del enlace de los organizadores oficiales.

Elige la opción “Santa Misa en la base aérea Las Palmas” o accede a través del enlace de los organizadores oficiales. Escoge las entradas: Selecciona la opción “público general”, elige hasta ocho entradas por usuario y escoge uno de los bloques disponibles.

Selecciona la opción “público general”, elige hasta ocho entradas por usuario y escoge uno de los bloques disponibles. Registrar a los asistentes: Completa los datos de cada asistente: nombres, apellidos y documento de identidad (DNI, pasaporte o carné de extranjería).

Completa los datos de cada asistente: nombres, apellidos y documento de identidad (DNI, pasaporte o carné de extranjería). Verificar y confirmar: Antes de confirmar, revisa los datos y las entradas seleccionadas. Luego, ingresa a la sección “Mis entradas” para verificar que los boletos se hayan registrado.

¿QUÉ PRODUCTOS ELABORAN LAS INTERNAS DEL PENAL DE MUJERES DE CHORRILLOS POR LA LLEGADA DEL PAPA LEÓN XIV?

En entrevista con Andina, las internas del penal de Mujeres de Chorrillos contaron que ya se organizan con diversas manualidades ante la llegada del papa León XIV al país, prevista del 11 al 16 de noviembre. Este es el caso de Nany, una interna de 44 años, que confeccionó un “mini papa León XIV” de 30 centímetros de alto inspirada en la vestimenta del pontífice. La iniciativa forma parte del programa Cárceles Productivas del INPE, en las cuales las internas han preparado 50 peluches en edición limitada del Santo Padre, vestidos con el hábito del Señor de los Milagros en homenaje al Mes Morado. Así, de acuerdo con la interna, este producto tiene un precio de S/30 y están disponibles través de las redes sociales de Cárceles Productivas y en la tienda ubicada en el jirón Ica n.° 197-199, en el Centro de Lima.

Asimismo, su catálogo incluye productos alusivos al papa León XIV, como polos, figuras y accesorios artesanales, cuyos precios oscilan entre S/12 y S/49. “Comenzamos diseñando el armado de la estructura del cuerpo del muñeco de a pocos. Luego evaluamos el tipo y la textura de la tela más adecuada para confeccionar el peluche. Al final, definimos las características y elementos distintivos de la vestimenta papal para representarlo fielmente. Desde que llega la tela trazamos, cortamos y, una vez cortado, pasa al proceso de cocido. Luego se marcan las piezas para tener la precisión exacta de dónde va cada una. Finalmente, se llena, se cierra y se hace la limpieza de los hilos y excesos de material”, explicó.

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