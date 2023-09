La gastronomía peruana es considerada como una de las más deliciosas del mundo. Por ese motivo, cada vez más son los extranjeros que buscan probar los diferentes manjares culinarios que tiene nuestro país. En este contexto, una japonesa se animó a probar por primera vez el cebiche y su reacción se convirtió en viral en la red social TikTok. A continuación, te vamos a contar todos los detalles de esta historia que viene dando que hablar.

TikTok Viral | ¿Cómo reaccionó una japonesa al probar por primera vez el cebiche?

Así como se puede apreciar en el video, la extranjera se ubicaba dentro de un restaurante y se mostraba con muchas expectativas, pues por fin iba a probar la comida peruana. Frente a su posición, en la mesa, había un arroz con mariscos y un cebiche. Luego, sin buscar demorar más de la cuenta, se animó a comer el cebiche.

Tras probar el cebiche, la japonesa no dudó en halagarlo. “¡Riquísimo, muy fresco! Es increíble, muy rico. Es el mejor ceviche que he comido en mi vida”, manifestó la joven asiática y afirmó que no será la última vez que consuma comida peruana. Ella terminó satisfecha y animó a las personas a deleitarse con dicho platillo.

Los comentarios no se hicieron esperar. La mayoría de usuarios destacan lo delicioso que es el cebiche, pero también la incentivaron a comer lomo saltado, ají de gallina, arroz con pollo, causa rellena, arroz con pato, frijoles con seco, pollo a la brasa, rocoto relleno, papa a la huancaína y otros platos de nuestro país.

“El ceviche es lo más rico del Perú”, “Eso que no has probado el lomo saltado”, “Te falta probar otras comidas”, “Es más rico con un pisquito”, “Seguro que no estabas acostumbrada a tanto picante” o “Ese delicioso”, “Se nota que lo disfrutaste”, ”Ojalá puedas venir a Perú”, “Y eso que no has probado el arroz con pollo”, “Todavía te falta comer más comida peruana, eso no es nada”, fueron algunas de las opiniones sobre el video que ya se volvió viral en TikTok.









