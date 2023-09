La gastronomía peruana destaca por la variedad de sus platos típicos y bebidas, que cautivan no solo a sus ciudadanos, sino también a los extranjeros que visitan el país. Muchos turistas llegan al Perú con la intención de conocer su historia, cultura y lugares turísticos, pero de paso terminado sorprendiéndose con nuestra exquisita comida, y esto queda demostrado en muchos vídeos virales.

Sin embargo, también hay algunas personas que la comida peruana no es de su agrado y hasta la critican duramente. Tal es el caso de un joven de nacionalidad indonesa, quien luego de acudir a un restaurante en Lima y degustar una causa de atún, compartió un vídeo en donde no tuvo opiniones positivas.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DEL JOVEN INDONESIO AL PROBAR UNA CAUSA DE ATÚN EN LIMA?

En el video viral compartido por el joven de Indonesia en su cuenta oficial de TikTok @lookitsdavemichel, se le ve probando dos cucharadas de la popular causa de atún. Luego de saborear el platillo y quedarse pensativo por unos segundos, expresa los siguiente: “Honestamente, simplemente sabe a atún, es como puré de patatas, o lo que sea (…), sinceramente, no soy un fan, sorry”, dijo el extranjero en la publicación.

Luego de conocer la reacción del turista en el material audiovisual de TikTok que tiene como título “Mi primera vez probando causa en Perú”, miles de usuarios comenzaron a criticar al indonesio por su paladar y aprovecharon para defender el platillo peruano. No obstante, hubo varios cibernautas que respetaron su opinión, e incluso le comentaban que la causa de atún depende del restaurante y de cómo lo preparen. Asimismo, otros usuarios lo invitaron a probar otras comidas para que se lleve un grato recuerdo de la gastronomía peruana.

El clip que acumula más de 100 mil reproducciones tiene cientos de comentarios, entre los cuales destacaron los siguientes: “Los gustos son gustos, si no te gustó, hay más entradas”, “No le tiene que gustar a todos”, “Por fin alguien que no finje”, “Si de atún no le gusta, que pruebe el de pollo o el de camarones, son más ricos”, “Todo depende de la sazón de la papa”, “Depende del restaurante”, “Los gustos se respetan mi hermano, te falta probar miles de platillos” y “Fue una opinión muy clara y se respeta”, escribieron algunos cibernautas.

¿CUÁNTOS TIPOS DE CAUSAS RELLENAS EXISTEN EN EL PERÚ Y CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

Aunque existen muchas variantes de causas rellenas que presentan diferentes ingredientes y otros productos, los más clásicos son: causa de pollo, causa de atún y causa de langostinos.

Además de ser considerado como uno de los platillos o entradas más deliciosos de la gastronomía peruana, contiene vitamina C, B, ácido fólico, minerales como magnesio y hierro. También, es un antiinflamatorio que puede ayudar a combatir la artritis y el reumatismo.

¿QUÉ OTROS PLATILLOS PUEDEN ACOMPAÑAR EN LA MESA A UNA CAUSA RELLENA?

La causa rellena en cualquiera de sus presentaciones es una entrada fría que puede estar bien acompañada con cualquier platillo ligero como el ají de gallina o el ceviche.

¿CÓMO SURGIÓ LA CREACIÓN DE LA CAUSA LIMEÑA?

Según informa el portal ofical de Marca Perú, varios historiadores señalan que la creación de la causa limeña se da en la Guerra del Pacífico en 1879. Al igual que en la Expedición Libertadora, recolectaban alimentos para preparar comidas que eran vendidas con el objetivo de recolectar dinero para las campañas. A una de las mujeres involucradas en la cocina se le ocurrió aprovechar la cantidad de papa para preparar el popular platillo. La venta de esta comida se fomentó con el pregón: “¡Para la causa, para la causa!”.