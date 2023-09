Si bien cada año miles de turistas llegan al Perú para conocer su historia, cultura y lugares turísticos, también se dejan cautivar por la diversidad geográfica que existe en el país, como las cumbres altas de los Andes, las extensas playas del Pacífico e incluso las calles de los diferentes distritos de Lima. Para sorpresa de las redes, esto último quedó corroborado recientemente con el vídeo viral de una pareja.

Como se sabe, muchas personas recurren a TikTok para compartir sus situaciones cotidianas, pero éstas pueden llegar a viralizarse como momentos anecdóticos por más simples que sean. Tal es el caso de un joven extranjera de nacionalidad suiza que visitó a su novio peruano en la ciudad de Lima.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE UNA SUIZA AL VER LAS CASAS EN LOS CERROS DE LIMA?

En el video publicado por la cuenta @serena_y_edwin con el título: “Su Primera Vez en Perú”, se muestra al novio enfocando con la cámara de su celular a su pareja suiza, quien observaba con atención todo lo que encontraba en el camino durante su viaje con dirección al terminal de Plaza Norte.

Sin embargo, lo que más le sorprendió fue ver las viviendas ubicadas en lo más alto de los cerros del cono norte de la capital. La suiza quedó fascinada al ver las casas construidas en las laderas de las colinas, que por su mirada parecía que estaba viendo uno de los paisajes más impresionantes. “Cuando tu gringa está emocionada por ver los cerros con casitas que vio en internet”, se lee en la descripción del clip.

Inmediatamente la europea, que se encontraba sentada en el asiento del copiloto de un vehículo, no tuvo mejor idea que registrar el momento con su cámara de celular mientras pasaba por las calles del distrito de Lima, ya que era la primera vez que conocía el Perú.

¿CÓMO REACCIONARON LOS USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES POR ESTA HILARANTE ESCENA?

El vídeo viral de la joven suiza y su novio peruano acumula más de 490 mil reproducciones, más de 17 mil reacciones y ha superado los 500 comentarios. Este hecho de la pareja no pasó desapercibido por los cibernautas, quien se animaron a comentar con divertidos mensajes, entre los cuales destacan los siguientes: “Bienvenido a muy, muy peruano”, “Es lo más cercano a la India”, “Los Dioses del Olimpo me han abandonado”, “Llévala a Gamarra”, “Recién me doy cuenta de lo fea que es nuestra capital”, escribieron algunos usuarios de TikTok.

En la bandeja de comentarios de la publicación se puede leer diferentes sugerencias de destinos que le dejaron a la pareja para que explore, como Gamarra o Ventanilla. Asimismo, también hubo diversas compraciones de las casas limeñas con otras partes del mundo, como los montes de California.

No cabe duda que el encuentro de la turista europea con la autenticidad peruana ha dejado cautivados a cientos de personas que esperan que la pareja publique más videos, y para la fortuna de muchos usuarios, actualmente se pueden encontrar muchos vídeos de la pareja disfrutando la cultura y gastronomía de sus países.

Por ejemplo, en un vídeo se puede observar a la suiza probando un cebiche en el norte del Perú. También se puede observar otro clip donde la extranjera muestra los productos peruanos que se llevó a su país, como una Inca Kola, alfajores, turrones, galletas soda, manjarblanco, café peruano y muchas cosas más.