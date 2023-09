No hay duda de que la mayoría de extranjeros que visita el Perú se quedan fascinado por la variedad de comidas y bebidas que disfrutan durante su estadía. Un claro ejemplo es la experiencia que vivió una joven española, quien compartió en un vídeo viral su impresión al probar por primera vez la lúcuma, una popular fruta que cautiva por su sabor dulce.

La protagonista de esta historia se llama Marina, proveniente de España, visitó el Perú hace unas semanas y compartió con sus seguidores de TikTok que degustó por primera vez la lúcuma y le encantó, a tal punto que se quedó preocupada por no saber cuándo volverá a probarla y en qué otros países la venden.

“¿Qué voy a hacer yo cuando me vaya del Perú y no pueda comer cositas ni tomar cositas de lúcuma? Me he hecho superadicta”, expresó la española en su cuenta @nomadexpedition.es, donde comparte lo que disfruta de sus viajes a distintos países.

Además, mencionó que no solo le gusta la lúcuma en fruta, sino también en otros productos que contengan este sabor. “No sé si la voy a encontrar en más países, pero es riquísima, tanto la fruta fresca como el zumo, en helado, yogurt, la verdad que está muy rica”, agregó mientras tenía una botella de yogurt de lúcuma en la mano.

La española expresó que esta fruta es única y que cada vez que tiene la ocasión de probarla, lo hace. En este sentido, la influencer señaló que iba a aprovechar el tiempo que le quedaba en Perú para seguir consumiendo todos los productos que contengan lúcuma, ya que cuando se vaya extrañará su sabor.

El vídeo de la joven española acumula más de 70 mil reproducciones, más de 4 mil reacciones y cientos de comentarios, entre los cuales muchos usuarios destacaron la fruta y su procedencia. “Es una fruta originaria de Perú, no hay en otros lugares”, “La lúcuma es un vicio”, “Es un sabor único”, “La lúcuma es fruta de los dioses” y “La lúcuma es un elixir”, fueron algunos mensajes que escribieron los cibernautas en la red social.

Además de disfrutar la lúcuma, Marina también compartió su reacción al probar otros alimentos y bebidas de Perú, como el cebiche de conchas negras, la papa rellena, queso helado, yuquita rebosada, torrejitas, panceta de lechón macerada, chicha morada, entre otros.

¿DÓNDE ENCONTRAR LA LÚCUMA?

La lúcuma es una fruta que procede de un árbol: el lúcumo, el cual se caracteriza por su gran tamaño y por el color claro de su madera. El lúcumo crece en los valles andinos de forma salvaje y se desenvuelve mejor en climas templados. Dado que no requiere de un aporte de agua excesivo y constante, se adapta bien a los momentos de sequía.

El sabor de la lúcuma es dulce y comparte algunos matices con el sirope de arce. Por este motivo es que es habitual que se emplee en la preparación de alimentos de repostería, según explica la plataforma ‘Mejor con Salud’.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA LÚCUMA?

El consumo regular de esta fruta brinda una variedad de beneficios para la salud. A pesar de que el hierro que contiene es de procedencia vegetal, el consumo de este nutriente reduce el riesgo de desarrollar patologías como la anemia. Por ello, es recomendable consumir el hierro junto a una dosis de vitamina C para potenciar la absorción.

Además, este alimento previene anemias del tipo ferropénico, mejora el funcionamiento hepático y reduce el riesgo de desarrollar dislipemias.