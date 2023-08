Los proyectos en los colegios muchas veces resultan una tarea difícil para los alumnos, ya sea por su desarrollo o por el dinero que deben invertir. Estos trabajos también se llevan a cabo en la universidad, con la diferencia de que en esta etapa educativa demandan un presupuesto mayor, especialmente porque requiere de otro tipo de materiales. Sin embargo, el resultado de un proyecto no siempre refleja el gasto realizado, ya que un trabajo que costó menos puede resultar mejor que uno que invirtió mucho dinero.

Tal es el caso de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que se ha convertido en tendencia en la plataforma de TikTok por desarrollar maquetas con poquísimo dinero. Uno de los estudiantes incluso gastó solamente 4 nuevos soles, un hecho que obviamente no ha pasado desapercibido.

¿QUÉ MAQUETA REALIZARON CON 4 SOLES DE INVERSIÓN?

Gracias a los alumnos de arquitectura de la UNI, los usuarios de internet saben que es posible realizar una maqueta con solo 4 soles de inversión. En el clip publicado en TikTok por la cuenta @Dariann_m, varios universitarios sorprendieron con sus elaboradas y estupendas maquetas de bajo presupuesto. Este suceso no pasó desapercibido por los miles de seguidores de la plataforma de vídeos.

Los estudiantes de arquitectura contaron en el vídeo que tenían que hacer una maqueta a base de cartón, un material de alguna manera económico. Uno de los entrevistados manifestó que tuvo que gastar 8 soles en su proyecto, mientras que otra estudiante dijo que gastó 7 soles.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando una joven aseguró haber invertido solo cuatro monedas de un sol para cumplir con su trabajo. Su respuesta sorprendió a muchos usuarios de internet, quienes rápidamente viralizaron el vídeo, superando el medio millón de reproducciones y miles de comentarios, según recoge La República.

El impactante presupuesto de 4 soles para una maqueta hizo que muchos universitarios aprovecharan las redes sociales para comentar que tuvieron que gastar hasta 700 soles en algunas ocasiones solo por la confección de una maqueta. También algunos arquitectos expresaron que por una sola maqueta tuvieron que gastar en su momento hasta 1500 soles.

Entre los comentarios más populares resaltaron los siguientes: “No entiendo las maquetas, y soy de arquitectura de décimo ciclo. No sé, en mi uni, son más complejos los proyectos”, “No es por nada, he visto que en las privadas por poco y hacen toda una ciudad, creo”, “En 2.º ciclo yo ya andaba haciendo parques”, “Yo he llegado a gastar hasta 700 soles en maquetas de un parcial”, “A mí me han dicho que gastas como 1.500″ y “¿Qué material utilizan o cómo hacen para que les salga tan económico?”.

Cabe destacar que, a pesar del bajo presupuesto que invirtieron los estudiantes, los trabajos se realizaron de la mejor manera y no fue solo para salir del paso o cumplir con la tarea del profesor de la UNI.